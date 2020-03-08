Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Şu an yüzde 0,79 olan konut kredi faiz oranın daha da düşeceğini belirten Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş “Bu yıl geçen yıla kıyasla yaklaşık 200 bin daha fazla banka kredili konut satışı gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Baktığımız zaman 2017’de faiz oranı ortalaması yüzde 1 iken 473 bin konut ipotekli satılmıştı. Faiz oranı ortalaması yüzde 1,5 olan 2018’de 276 bin konut satıldığını görüyoruz. Benzer bir eğilimi 2012-2013 yıllarında da görebiliyoruz. 2012’de ortalama konut kredi faiz oranı yüzde 1,3 iken 270 bin banka kredili ev satışı gerçekleşti. 2013’te ise konut kredi faiz oranları ilk kez yüzde 1’in altına düştü ve ortalama yüzde 0,80 olarak gerçekleşti. Satılan banka kredili konut adedi ise 460 bin oldu" dedi.