Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yeni yönetime başarılar dileyen eski başkan Ferdi Erdoğan’da inşaat malzemesi sanayisinin 2019 yılı toplam pazar büyüklüğünün 88 milyar dolar, iç pazar büyüklüğünün 66,5 milyar dolar, toplam ihracatın ise 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Ferdi Erdoğan “2017-2019 arasında inşaat sektörü, inşaat malzemesi sektörü, kişi başı gelir, hatta ekonominin büyük bir kısmıyla ilgili verileri karşılaştırdığımızda 2011 yılına döndüğümüzü söyleyebiliriz. Bu bakımdan ekonominin sürdürülebilir büyümesi mutlaka sanayi üzerinden sağlamalı” dedi.