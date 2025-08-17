Güvenli limana dönüş hızlandı

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Son aylarda mevduat faizlerinde yaşanan düşüş, yatırımcıların bankalardan beklediği reel getiriyi alamamasına yol açtı. Özellikle enflasyon karşısında mevduat faizlerinin getirisinin erimesi, yatırımcıyı yeniden gayrimenkule yönlendirdi.

Bu durum yalnızca yatırım amaçlı alımları değil, oturum amaçlı talepleri de artırıyor. Hem tasarruf sahipleri hem de ilk kez ev sahibi olmak isteyenler, konutu güvenli liman olarak görüyor.

Gayrimenkul uzmanları konuyla ilgili “Faiz getirisi azaldıkça, vatandaş alternatif yatırım araçlarına yöneliyor. Türkiye’de konut, her dönemde güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Mevduattaki cazibenin azalmasıyla birlikte hem yatırımcı hem de oturumcu konuta yönelmiş durumda. Bu eğilim yıl sonuna kadar devam ederse, 2025 yılı cumhuriyet tarihinin en yüksek konut satış rakamına sahne olabilir” açıklamasında bulunuyor.