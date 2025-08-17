Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güvenli limana dönüş hızlandı

Güvenli limana dönüş hızlandı

Güncelleme:
Güvenli limana dönüş hızlandı
Mevduat faizlerindeki düşüş yatırımcıyı yeniden gayrimenkule yönlendirdi. Enflasyon karşısında getirisi eriyen mevduat, hem yatırım hem de oturum amaçlı konut talebini artırdı. Uzmanlara göre bu eğilim sürerse, 2025’te Cumhuriyet tarihinin en yüksek konut satış rakamı görülebilir.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Son aylarda mevduat faizlerinde yaşanan düşüş, yatırımcıların bankalardan beklediği reel getiriyi alamamasına yol açtı. Özellikle enflasyon karşısında mevduat faizlerinin getirisinin erimesi, yatırımcıyı yeniden gayrimenkule yönlendirdi.

Bu durum yalnızca yatırım amaçlı alımları değil, oturum amaçlı talepleri de artırıyor. Hem tasarruf sahipleri hem de ilk kez ev sahibi olmak isteyenler, konutu güvenli liman olarak görüyor.

Gayrimenkul uzmanları konuyla ilgili “Faiz getirisi azaldıkça, vatandaş alternatif yatırım araçlarına yöneliyor. Türkiye’de konut, her dönemde güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Mevduattaki cazibenin azalmasıyla birlikte hem yatırımcı hem de oturumcu konuta yönelmiş durumda. Bu eğilim yıl sonuna kadar devam ederse, 2025 yılı cumhuriyet tarihinin en yüksek konut satış rakamına sahne olabilir” açıklamasında bulunuyor.

