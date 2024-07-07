Konkordato başvurularında inşaat zirvede

2024'ün ilk altı aylık döneminde konkordato başvurularında geçici mühlet kararı verilen şirket sayısı 605’i buldu. En yüksek riskin tekstil ve inşaatta olduğu belirtildi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Türkiye ekonomisine 2018 ve 2019 yıllarında adeta kabus gibi çöken konkordatoların, yılbaşından bugüne adeta freni boşaldı.

Aylık bazda konkordato başvuruları, son 3 ayda 100’ün üzerinde olurken; bu senenin ilk yarısında konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 2023 yılının tümünü geride bırakmış durumda. Bu senenin ilk altı aylık döneminde konkordato başvurularında geçici mühlet kararı verilen şirket sayısı 605’i buldu. En yüksek riskin tekstil ve inşaatta olduğu belirtildi.

Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı tatili sebebiyle alınan konkordato kararları hafif de olsa frenlemiş durumda. Geçtiğimiz ay konkordato kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 43 olarak açıklanırken, ret kararı verilen dosya sayısı da 42 şeklinde oldu. Dört firma için iflas kararı verilirken, tasdik kararı verilen dosya sayısı da üç olarak açıklandı.