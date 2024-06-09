Luxera, SPK’dan GYO dönüşüm iznini aldı

Gayrimenkul sektörünün önde gelen kurumları arasında yer alan Luxera, Sermaye Piyasası Kurulundan GYO dönüşüm iznini alarak Luxera GYO oldu.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Süreçle ilgili önemli detaylar aktaran Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “SPK’dan aldığımız onayla dönüşüm izni aldık ve Luxera GYO olduk. Bu gelişme, şirketimizin büyüme potansiyelini artıracak önemli bir adımı temsil ediyor. Bu izinle birlikte halka arz süreci için bir aşamayı daha tamamlayarak ilk adımı atmış olduk. 4 milyar TL’lik önemli bir portföye sahip olan Luxera GYO olarak halka arz sürecinde payların yüzde 25’lik kısmının yatırımcılara dağıtılmasını planlıyoruz. Elde ettiğimiz halka arz gelirini yeni yatırımlarda kullanmayı, yenilikçi ve vizyoner bakış açımız doğrultusunda şirketimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

2.500 KONUT TESLİM ETTİ

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bugüne kadar 2 bin 500 konutla birlikte onlarca ticari alanı tamamlayan Luxera’nın hâlihazırda İstanbul Başakşehir’de Luxera Nevbahar ve Luxera Nevbahar Life, Arnavutköy’de Luxera Bahçeport ve Güneşli’de Luxera Towers ismiyle devam eden aktif projeleri bulunuyor. Luxera Bahçelievler, Luxera Güneşli, Luxera Residence ve Luxera Meydan ise şirketin tamamladığı projeler arasında yer alıyor.