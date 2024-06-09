Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Emlak > Luxera, SPK’dan GYO dönüşüm iznini aldı

Luxera, SPK’dan GYO dönüşüm iznini aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Luxera, SPK’dan GYO dönüşüm iznini aldı

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörünün önde gelen kurumları arasında yer alan Luxera, Sermaye Piyasası Kurulundan GYO dönüşüm iznini alarak Luxera GYO oldu.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ -  Süreçle ilgili önemli detaylar aktaran Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “SPK’dan aldığımız onayla dönüşüm izni aldık ve Luxera GYO olduk. Bu gelişme, şirketimizin büyüme potansiyelini artıracak önemli bir adımı temsil ediyor. Bu izinle birlikte halka arz süreci için bir aşamayı daha tamamlayarak ilk adımı atmış olduk. 4 milyar TL’lik önemli bir portföye sahip olan Luxera GYO olarak halka arz sürecinde payların yüzde 25’lik kısmının yatırımcılara dağıtılmasını planlıyoruz. Elde ettiğimiz halka arz gelirini yeni yatırımlarda kullanmayı, yenilikçi ve vizyoner bakış açımız doğrultusunda şirketimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

2.500 KONUT TESLİM ETTİ

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bugüne kadar 2 bin 500 konutla birlikte onlarca ticari alanı tamamlayan Luxera’nın hâlihazırda İstanbul Başakşehir’de Luxera Nevbahar ve Luxera Nevbahar Life, Arnavutköy’de Luxera Bahçeport ve Güneşli’de Luxera Towers ismiyle devam eden aktif projeleri bulunuyor. Luxera Bahçelievler, Luxera Güneşli, Luxera Residence ve Luxera Meydan ise şirketin tamamladığı projeler arasında yer alıyor.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
V Orman Resort kaplarını açtı... Doğal yaşamın yeni “merkezi olacak”Sektörden "imar" vaatli tarla satışına uyarı: Zarar verir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konut vergisinde yeni uygulama! Boş konuttan dahi vergi alınacak - EmlakYeni düzenleme yolda! Boş evden de vergi alınacakSektörden "imar" vaatli tarla satışına uyarı: Zarar verir - EmlakSektörden "imar" vaatli tarla satışına uyarı: Zarar verirV Orman Resort kaplarını açtı... Doğal yaşamın yeni “merkezi olacak” - EmlakV Orman Resort kaplarını açtı... Doğal yaşamın yeni “merkezi olacak”Ekonominin kalbi Kristal Kule’de atacak! Kazancın yeni merkezinde ofis satışları başladı - EmlakEkonominin kalbi Kristal Kule’de atacakKonutta bugünkü fiyatları ararız! Sektör, son yatırım fırsatı için uyardı - EmlakKonutta bugünkü fiyatları ararız!Hem kârlı hem güvenli... Devre mülklere rağbet artıyor - EmlakDevre mülklere rağbet artıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...