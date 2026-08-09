Sıfıra koştuk! Yeni konut alımı 4 yılın zirvesinde

Deprem endişesi, yüksek aidatlar ve tadilat maliyetleri konut alıcısının tercihini sıfır dairelere çevirdi. Yılın ilk yarısında konut satışları 221 bin 487’ye ulaştı. İstanbul’da bazı merkezî ilçelerde 30-40 yıllık bir daire fiyatına, gelişen bölgelerde iki sıfır daire alınabiliyor. Üstelik eski bir evi yenilemenin maliyeti 1 milyon TL’yi bulabiliyor.

Deprem endişesi, artan bakım maliyetleri ve fiyat dengelerindeki değişim, konut alıcısının rotasını sıfır konutlara çevirdi. Yılın ilk yarısında ilk el konut satışları 221 bin 487 adede ulaşarak son dört yılın en yüksek seviyesini gördü. Uzmanlara göre artık tercih sadece “yeni ev” değil, aynı bütçeyle daha güvenli ve daha ekonomik bir hayat sunan konutlardan yana şekilleniyor. Özellikle İstanbul’da bazı merkezî ilçelerde 30-40 yıllık ikinci el bir dairenin satış bedeliyle, gelişen bölgelerde iki adet sıfır daire satın alınabilmesi, alıcıların tercihlerini değiştiren en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Örneğin Kadıköy’de 40 yıllık bir apartman dairesi için ödenen bedelle, Başakşehir gibi yeni yapı stokunun yoğun olduğu bölgelerde iki sıfır daireye sahip olunabilmesi, yatırımcıların ve oturum amaçlı alım yapanların hesaplarını yeniden yapmasına sebep oluyor.

GELİŞEN BÖLGELER TERCİH EDİLİYOR

Gayrimenkul uzmanları ise ikinci el konut piyasasında fiyatların özellikle merkezî lokasyonlarda arsa değerinin etkisiyle yüksek kaldığına dikkat çekiyor. Buna karşın eski yapıların deprem riski, yüksek aidatlar, artan bakım ve güçlendirme giderleri ile enerji verimsizliği gibi nedenler, alıcıların kararını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle birçok alıcı, merkezî ilçelerde yaşlı bir binaya yüksek bedel ödemek yerine, gelişim aksındaki bölgelerde aynı bütçeyle daha büyük, daha güvenli ve yeni konutlara yöneliyor. Sektör temsilcilerine göre önümüzdeki dönemde de bu eğilimin sürmesi bekleniyor.

ESKİDEN NEDEN KAÇIYORUZ?

● Deprem riski,

● Yüksek aidat

● Enerji verimsizliği

● Yüksek bakım masrafı (sürekli yenileme istiyor)

Sıfıra koştuk! Yeni konut alımı 4 yılın zirvesinde

SOSYAL DONATILAR ALIMDA ETKİLİ OLDU

Sektör temsilcileri, sıfır konut satışlarındaki artışın tesadüf olmadığını belirterek, vatandaşın artık sadece fiyatı değil, binanın sunduğu güvenlik ve işletme maliyetlerini de dikkate aldığını belirtiyor. Uzmanlar “Deprem güvenliği, enerji verimliliği, otopark, sosyal donatılar ve düşük bakım giderleri yeni konutları daha cazip hâle getiriyor. Ayrıca ipotekli satışlardaki artışa rağmen konut alımlarının yaklaşık yüzde 80’i peşin veya alternatif finansman yöntemleriyle gerçekleştiriliyor. Tasarruf finansman şirketleri ve müteahhitlerin sunduğu vadeli satış modelleri de ilk el satışlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor” dedi.

AYNI PARAYA NEDEN SIFIR EV

● Deprem yönetmeliğine uygun

● Düşük bakım ve tadilat masrafı

● Enerji verimliliği sayesinde daha düşük faturalar

● Otopark ve sosyal donatılar

● Müteahhit kampanyaları ve alternatif finansman

● Aynı bütçeyle fazla metrekare

● Kentsel dönüşüm nedeniyle yeni yapı stokunun artması

Sıfıra koştuk! Yeni konut alımı 4 yılın zirvesinde

EVİ YENİLEMEK CÜZDAN YAKIYOR

İkinci el konut satın alanları artık sadece evin satış bedeli değil, tadilat maliyetleri de zorluyor. Sektör temsilcilerine göre, ortalama 100-120 metrekare büyüklüğündeki bir dairenin elektrik ve su tesisatının yenilenmesi, mutfak ve banyonun değiştirilmesi, zemin kaplamaları, iç kapılar, boya, pencere doğramaları ve kombi gibi temel kalemler eklendiğinde kapsamlı bir tadilatın maliyeti 1 milyon TL’yi buluyor. Bu nedenle birçok alıcı, benzer bütçelerle tadilat gerektiren eski bir konut yerine, masrafsız şekilde oturulabilecek sıfır daireleri tercih ediyor.

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İstanbul’da sıfır konut talebinin yoğunlaştığı gelişen ilçeler:

● Başakşehir

● Beylikdüzü

● Arnavutköy

● Bahçeşehir

● Kayaşehir

● Sancaktepe

● Çekmeköy

● Pendik

● Tuzla

● Sultanbeyli

● Büyükçekmece

● Avcılar

(Ispartakule)

● Kartal (kentsel dönüşüm)

● Küçükçekmece

(Atakent-Halkalı hattı)

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