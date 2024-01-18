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    24 yaşındaki Nazlı'yı uzun namluluyla vurdu: Kendisini 'Şakalaşırken yanlışlıkla vurdum' diye savundu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Bayrampaşa'da Eliz K., Nazlı E. adlı kadını uzun namlulu silahla vurarak ağır yaraladı. Şüpheli Eliz K., ilk ifadesinde 'şakalaştıklarını' ve 'yanlışlıkla vurduğunu' iddia etti. Nazlı E.'nin ise hayati tehlikesi sürüyor.

    24 yaşındaki Nazlı&#039;yı uzun namluluyla vurdu: Kendisini &#039;Şakalaşırken yanlışlıkla vurdum&#039; diye savundu
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında Eliz K., kız arkadaşı olduğu iddia edilen Nazlı E. adlı kadını uzun namlulu silahla ateş ederek ağır yaraladı.

    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 mermi isabet eden kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

    Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada uzun namlulu silah ele geçirilirken, şüpheli Eliz K. de hastane çevresinde yakalandı.

    ŞÜPHELİNİN İLK İFADESİNDEN: ŞAKALAŞIRKEN YANLIŞLIKLA VURDUM

    Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ifadesi alınan şüphelinin, şakalaştıkları sırada kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söylediği belirtildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Olayın yaşandığı binanın yanındaki apartmanda oturan Suriye Anar, "Evde oturduğum esnada silah sesi ve farklı sesler geldi. Bir süre sonra bir silah sesi daha geldi. Benim gördüklerim duyduklarım bundan ibaret." dedi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kadına Şiddet
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