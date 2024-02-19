Ankara sokaklarında maganda dehşeti: Komşusuyla tartıştı pompalıyla terör estirdi

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Şubat 2024 13:37 - Güncelleme: 19 Şubat 2024 13:50 - Güncelleme:

Ankara, Maganda, Haber

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bir maganda, park yeri tartışması yaşadığı komşusuna dehşeti yaşattı. Maganda, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay cep telefonu kameralarına yansırken saldırgan hakkında adli işlem başlatıldı.