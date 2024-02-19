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    Ankara sokaklarında maganda dehşeti: Komşusuyla tartıştı pompalıyla terör estirdi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ankara, Maganda, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ankara'da bir maganda, park yeri tartışması yaşadığı komşusuna dehşeti yaşattı. Maganda, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay cep telefonu kameralarına yansırken saldırgan hakkında adli işlem başlatıldı. 

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi’nde silah sesleri yankılandı. Komşusuyla park yeri tartışması yaşayan bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş etti.

    Magandanın silahlı saldırısı sonrası şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı. Saldırganın yaşattığı dehşet ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Polis ekiplerince yakalanan saldırgan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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