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    • Haberler > Güncel > Görür görmez geri vitese taktı! Polisten neden kaçtığı yakalanınca ortaya çıktı

    Görür görmez geri vitese taktı! Polisten neden kaçtığı yakalanınca ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bursa, Trafik, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa'da trafik polisleri uygulama noktasından kaçan bir sürücünün araçla önünü kesti. 'Neden kaçtın? sorusuna pişkince cevap veren sürücü 'alkollüydüm' dedi. Sonrasında alkolmetreye üflememek için direnen sürücü, cezasının artacağını anlayınca üflemek zorunda kaldı. Sürücü 117 promil alkollü çıkarken, aracı trafikten men edildi. 

    Bursa'da trafik polisleri, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerine uygulama noktası kurdu. Alkollü sürücülere geçit vermeyen trafik polislerinin radarına Şevket Ç. isimli bir vatandaş da takıldı. 

    Uygulama noktasını gören sürücü, denetime girmemek için geri manevra yapıp gaza sonuna kadar basıp kaçmaya çalıştı.

    "NEDEN KAÇTIN?" SORUSUNA PİŞKİN CEVAP 

    Trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü fark eden sivil trafik ekipleri, kaçan sürücünün araçla önünü kesti. Polis ekiplerinin “Neden kaçtın?” sorusuna “Alkollüyüm ağabey” cevabı veren sürücü karşısına çıkan alkolmetreye üflememek için dakikalarca direndi.

    Bursa polisinin sabır sınavı: Polisi görünce geri vites yapan sürücüden pişkin cevap - 1. Resim

    117 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Cezasının artacağını duyan Şevket Ç. üflemek zorunda kalınca 117 promil çıktı. Basın mensuplarına da tepki gösteren sürücünün hem suçlu hem güçlü halleri kameraya yansırken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 6 bin lira para cezası uygulandı, aracı da trafikten men edildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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