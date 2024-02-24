Görür görmez geri vitese taktı! Polisten neden kaçtığı yakalanınca ortaya çıktı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Şubat 2024 10:23 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 10:30 - Güncelleme:

Bursa, Trafik, Haber

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da trafik polisleri uygulama noktasından kaçan bir sürücünün araçla önünü kesti. 'Neden kaçtın? sorusuna pişkince cevap veren sürücü 'alkollüydüm' dedi. Sonrasında alkolmetreye üflememek için direnen sürücü, cezasının artacağını anlayınca üflemek zorunda kaldı. Sürücü 117 promil alkollü çıkarken, aracı trafikten men edildi.