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    • Trafik polislerinden 'şok' denetimi: Üç dakika uykunun bedeli 690 lira

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Polis, Denetim, Trafik, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya'da ters yöne giren vatandaşlar trafik polislerinin 'şok' denetimine yakalandı. Vatandaşlardan Sadıkcan Sarıkaya, üç dakika fazla uyumak için ters yöne girdiğini söylerken, Ceyhun Saydam ise navigasyon nedeniyle ters yöne girdiğini ifade etti. Polisler Sarıkaya'ya 690 lira, Saydam'a ise  2 bin 196 lira para cezası verdi. 

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polis ekipleri 'şok' denetimine çıktı. 20 metre uzunluğundaki yolun bulvar çıkış yönündeki karşılıklı 'girişi olmayan yol' levhasını dikkate almayan sürücüler, trafik cezalarından kaçamadı.

    Trafik polisleri tarafından durdurulan çok sayıda araca trafik levhalarına uymamak, ehliyetsiz trafiğe çıkmak, ruhsat bulundurmamak ve muayenesiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

    3 DAKİKA UYKU 690 LİRA

    Polis ekiplerinin ceza yazdığı sürücülerden Sadıkcan Sarıkaya, "Daha önce birçok ceza yedim, uyarı levhalarını da gördüm aslında ama belki polis yoktur diye geçeyim dedim. Baktım araba gelmiyor, geçsem bir şey olmaz dedim ama ceza yedim. Burada sürekli polislerin olduğunu biliyorum, göz ucuyla baktım ama kimseyi göremedim, bundan sonra ters şeritten bir daha geçmem. Akşam işe gitmeden biraz uyuyayım diye acele etmiştim. Arkadaşlar hepinize söylüyorum; işe bile geç kalsanız, 3 dakika fazla da uyusanız hiçbir artısı olmuyor ama 690 TL çoğu insanın günlük kazancı" dedi.

    Trafik polislerinden 'şok' denetimi: Üç dakika uykunun bedeli 690 lira

    2 BİN 196 LİRA CEZA YEDİ

    Telefondaki navigasyonun yönlendirmesi sebebiyle ters yöne girdiğini ifade eden Ceyhun Saydam, "İlk defa cüzdanını evde unuttum ve onda da ceza yedim. Ters yol levhasını gördüm ama harita uygulaması kullanıyordum, onun bu yolu göstermesi sebebiyle ceza yedim. Ehliyet ve ruhsatı yanımda bulundurmamak, trafik levhalarına uymamak sebebiyle 2 bin 196 TL ceza yedim" diye konuştu.

    Trafik polislerinden 'şok' denetimi: Üç dakika uykunun bedeli 690 lira

    Ters yönden giren Erol Can Akgölle ise, "Acelem vardı, ben de bir alet vardı onu iş yerine yetiştirmem lazımdı. Ondan dolayı ceza yedim, yapacak bir şey yok. 10 dakika için 690 TL ceza yedim" dedi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    PolisDenetimTrafik
    Haberler > Güncel > Trafik polislerinden 'şok' denetimi: Üç dakika uykunun bedeli 690 lira
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