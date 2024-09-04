Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Güncel > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: İstikbalimizin önemli başlangıç noktalarından biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: İstikbalimizin önemli başlangıç noktalarından biri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Sivas Kongresi mesajı: İstikbalimizin önemli başlangıç noktalarından biri

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 105. yıl dönümünü kutladı. Türk milletinin istikbaline yol açan kongrenin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Bugün biz de adımlarımızı Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 105 sene evvel Sivas'ta, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller, ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

"CUMHURİYET'İN İSTİKBALİNE DE YÖN VERDİ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Kongresi'nde her türlü imkansızlık içerisinde azimle birliğini, beraberliğini muhafaza eden Türk milletinin İstiklal Mücadelesini zaferle sonuçlandırdığını anımsatan Erdoğan, istikbalin önemli başlangıç noktalarından biri olan Kongre'de alınan tarihi kararların Kurtuluş Savaşı'nın yolunu açtığı gibi, Cumhuriyet'in istikbaline de yön verdiğine dikkati çekti.

"GENÇ NESİLLER, ÜLKEMİZİ TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİNE TAŞIYACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bundan 105 sene evvel Sivas'ta, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller, ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacaktır.

Bugün biz de adımlarımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum."

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ukrayna kabinesinde deprem! Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba istifa ettiKomşuda dehşet! Altınları için sopayla öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Bağcılar'da 5 katlı fabrika cayır cayır yandı! - Güncelİstanbul Bağcılar'da 5 katlı fabrika cayır cayır yandı!Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile biraraya geldi - GüncelAzerbaycan ile kritik temas! Hakan Fidan görüştüIrak'In kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü - GüncelMehmetçik ava çıktı! 2 terörist yok edildiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Manisa'da sokak ortasında eşini döven kişinin yargılandığı davaya müdahil oldu - GüncelBakanlık Manisa'daki davaya müdahil olduBursa'daki hastanede gördüğü tedavi sonrası hayatını kaybeden Yüsra Türkoğlu'nun otopsi ön raporu çıktı - GüncelTürkiye'yi yasa boğan ölümün ön raporu çıktıİstanbul'da iş yerine silahlı saldırı! Yaralılar var - Güncelİstanbul'da iş yerine silahlı saldırı! Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...