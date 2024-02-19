Dünyaca ünlü ressam Zeki Fındıkoğlu'nun mirası dava konusu oldu: Eşi paranoyak hale getirdi

Geçtiğimiz yıl vefat eden dünyaca ünlü ressam Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'nun mirası çocukları ve ikinci eşi arasında dava konusu oldu. Ünlü ressamın ikinci eşi ile vefat etmeden önce imzaladığı miras sözleşmesi mahkeme tarafından vasiyetname olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Dava dilekçesinde, Nuriye Fındıkoğlu'nun ressamın sağlık durumunu kendi lehine çevirdiği ve akrabalarından izole ettirerek paranoyak hale getirdiği yer aldı. Dilekçede ayrıca, sözleşmeden çocuklarına bahsedilmediği ve "İznik’teki aile hekimliğinden alınan sağlık raporuyla aynı mahallede bulunan notere gitmek yerine başka bir noterden bu raporu alınmasının sebebi açıklanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinin yetiştirdiği ve hayatının 37 senesini ABD'de geçiren dünyaca ünlü ressam Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, geçtiğimiz yıl Nisan ayında 77 yaşında hayatını kaybetti. "En Başarılı Türk Ressamları Listesi"ne adını yazdıran ressam ölümünün ardından eserlerinden daha çok paylaşılamayan mirasıyla konuşuluyor.

Prof. Fındıkoğlu’nun vefatının ardından geriye mirasçı olarak ilk eşinden olan çocukları Taner ve Suna Lavinia Fındıkoğlu ile ikinci eşi Nuriye Fındıkoğlu kaldı. İddiaya göre Prof. Zeki Fındıkoğlu, 2018 yılında evlendiği ikinci eşi Nuriye Fındıkoğlu ile vefat etmeden 5 ay önce bir sözleşme imzaladı.

Beşiktaş 9. Noterliği tarafından tescil edilen ‘ölünceye kadar bakım sözleşmesi’ne göre Prof. Fındıkoğlu, 8 adet taşınmazını bakım karşılığında vefatından sonra ikinci eşi Nuriye Fındıkoğlu’na bırakacaktı. Ressamın iki çocuğu ise Fındıkoğlu'nun yasadışı yöntemle taşınmazları üzerine aldığını öne sürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Prof. Zeki Fındıkoğlu’nun vefatının ardından noterlik aracılığıyla yetkili adli birime gönderilen bu sözleşme, sulh hukuk mahkemesi tarafından usul ve yasaya uygun olarak vasiyetname niteliğinde olmadığı gerekçesiyle okunması talebinin reddine karar verildi.

'RESSAMIN KÖTÜ SAĞLIK DURUMUNU LEHİNE KULLANDI'

Dava dilekçesinde özetle “İkinci eşi Prof. Zeki Fındıkoğlu’nun kötü sağlık durumu ve kafa karışıklığının farkındaydı ve bu durumu açıkça kendi lehine kullanmıştır. Ölünceye kadar bakım sözleşmesinde Prof. Fındıkoğlu’nun hiçbir sağlık sorununun olmadığını içeren bir doktor raporu vardır. Bu raporda belirtilenin aksine Prof. Fındıkoğlu, yıllardır ayda iki kez özel tıp merkezlerinde pahalı kök hücre tedavileri alıyordu.

YAŞLI ADAMI PARANOYAK HALE GETİRMİŞ

Prof. Fındıkoğlu, son zamanlarda bankadaki basit işlemleri dahi yapamaz hale geldi. Bir keresinde de evini karıştırdı. Nuriye Fındıkoğlu, ‘herkes senden çalmaya çalışıyor’ diyerek Prof. Fındıkoğlu’nu akrabalarından izole etmiş, yaşlı adamı paranoyak hale getirmiştir. Prof. Fındıkoğlu, ‘ölünceye kadar bakım sözleşmesi’ni imzaladığından çocuklarına hiç bahsetmemiştir.

İznik’teki aile hekimliğinden alınan sağlık raporuyla aynı mahallede bulunan notere gitmek yerine başka bir noterden bu raporu alınmasının sebebi açıklanmalıdır. Bu sebeple davaya konu ‘ölünceye kadar bakım sözleşmesinin’ iptalini istiyoruz. Ayrıca söz konusu taşınmazlara şerh konulmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

ZEKİ FINDIKOĞLU KİMDİR?

İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde 1946'da doğan Fındıkoğlu, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin (Mimar Sinan Üniversitesi) Resim ile Özgün Baskı bölümlerinden master derecesiyle mezun oldu.

Eğitimini sürdürmek üzere 1973'te ABD'ye giden sanatçı, George Washington Üniversitesinden tasarım ve grafik sanatlar dalında doktora derecesi aldı. University of District of Columbia'da profesör olan Fındıkoğlu, öğretim üyesi ve güzel sanatlar bölüm başkanı olarak Tirinity University ve Mountgomery College'de görevine devam etti.

Türkiye'ye 2010'da kesin dönüş yapan Fındıkoğlu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Fındıkoğlu, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra profesyonel sanatçı olarak Türkiye ve dünyada sergilere katılıyor. Aziz Nesin ve Talan Sait Halman ile kitaplar resimleyen sanatçı, çalışmalarına yurt içi ve dışında devam ediyor.

Eserleri İstanbul Modern ve Sabancı Müzeleri koleksiyonunda bulunan, uluslararası alanda 100'ün üzerinde kişisel sergiler açıp ödüller kazanan Fındıkoğlu, Türk Kültür Vakfı tarafından "En Başarılı Türk Ressamları Listesi"ne alındı.