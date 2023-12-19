Eski devlet hastanesinde korkutan alevler! Mahsur kalan işçiler kurtarıldı
- Güncelleme Tarihi:
Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana'da eski devlet hastanesi binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korkutan alevler tüm binayı sardı, depoda patlamalar meydana geldi. Mahsur kalan işçilerse kısa sürede kurtarıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı, depoda patlamalar meydana geldi.
Binada mahsur kalan işçiler pencereye çıkarak yardım istedi. İşçiler kısa sürede kurtarıldı. Hastane önündeki Hacı Ömer Sabancı Caddesi yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.