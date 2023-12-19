Eski devlet hastanesinde korkutan alevler! Mahsur kalan işçiler kurtarıldı

19 Aralık 2023 15:35 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 15:41

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı, depoda patlamalar meydana geldi.

Binada mahsur kalan işçiler pencereye çıkarak yardım istedi. İşçiler kısa sürede kurtarıldı. Hastane önündeki Hacı Ömer Sabancı Caddesi yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.