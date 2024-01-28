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    • Faciaya ramak kala! Yıktığı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar kameraya yansıdı

    Hatay'da bir iş makinesi operatörü faciadan kıl payı kurtuldu. Yıkımını gerçekleştirdiği 2 katlı binanın altında kalmaktan kurtulduğu görüntüler kameralara yansıdı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Hatay, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Depremin en çok vurduğu kentlerden olan Hatay ise halen yaralarını sarmak için çabalıyor.

    Yıkım çalışmalarının devam ettiği Hatay'da bir iş makinesi operatörü, Payas ilçesindeki yıkımda zor anlar yaşadı. Payas'taki itfaiye amirliği binası da ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

    Yıkım esnasında iş makinası, 2 katlı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan panik anı ve operatörün hızlı manevrasıysa cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıkım sonrası iş makinasında maddi hasar oluştu.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Hatay
    Haberler > Güncel > Faciaya ramak kala! Yıktığı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar kameraya yansıdı
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