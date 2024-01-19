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    Hafta sonuna dikkat! AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek, kar yağabilir

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İstanbullu hafta sonuna soğuk hava etkisinde giriyor. AKOM, cumartesi itibarıyla sıcaklıkların 8-10 derece birden düşeceğini belirtti. Pazar ise kar yağışı ihtimali bulunuyor.

    Hafta sonuna dikkat! AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek, kar yağabilir
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye genelini etkisi altına alan soğuk hava dalgası sürüyor. Meteoroloji'nin parçalı bulutlu hava tahminin ardından bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) geldi.

    Hafta sonu için İstanbul'a uyarılarda bulunan AKOM verilerine göre, İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 17 derecelere kadar çıkacak. Çok bulutlu bir gökyüzü olacak. Aralıklarla hafif yağmur bekleniyor.

    HAVA 10 DERECE BİRDEN SOĞUYACAK

    İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların cumartesi öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenmesi (30-60km/s) ile birlikte 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

    KAR YAĞABİLİR

    Cumartesi öğle saatlerinden itibaren pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiHava DurumuAKOM
    Haberler > Güncel > Hafta sonuna dikkat! AKOM uyardı: Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek, kar yağabilir
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