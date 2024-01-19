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    Sel, su baskını, yıldırıma dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu havaya teslim olacak. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor.

    Sel, su baskını, yıldırıma dikkat! Meteoroloji&#039;den kuvvetli yağış uyarısı
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Yapılan tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur hariç), İç Anadolu (Konya, Aksaray ve Karaman hariç),Batı ve Orta Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor,

    Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI

    Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR

    Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

    Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile KIrklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir'in batısında kuvvetli, Edremit ilçesinde yerel olarak şiddetli olması bekleniyor olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    KIRKLARELİ °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    AKDENİZ

    Çok bulutlu, bölge geneli (Burdur haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğusunda ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniypr. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    ADANA °C, 18°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 19°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere olması bekleniyor.

    HATAY °C, 16°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batsında yerel olmak üzere olması bekleniyor.

    ISPARTA °C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli(Konya, Aksaray ve Karaman haric) yağmur ve sağanak bölgenin kuzeyinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    ANKARA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    ESKİŞEHİR °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KONYA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu,

    YOZGAT °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak , yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    BOLU °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    AMASYA 6°C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SAMSUN 14°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TOKAT 5°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON 10°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    ERZURUM °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KARS °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MALATYA °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GAZİANTEP °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN

    Sel, su baskını, yıldırıma dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

    Sel, su baskını, yıldırıma dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısıSel, su baskını, yıldırıma dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısıSel, su baskını, yıldırıma dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısıSel, su baskını, yıldırıma dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiHava Durumu
    Haberler > Güncel > Sel, su baskını, yıldırıma dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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