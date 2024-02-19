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    Hasta adam başından vurulmuş halde bulundu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Sakarya, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sakarya'da KOAH hastası olan ve yalnız yaşayan Vahdettin Pehlivanoğlu, evinin balkonunda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Kötü haberi alan kuzen Faruk Uğur, 'Her şeyin bittiği yer mi oluyor bu' diyerek acısını dile getirdi. 

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda, KOAH hastası 69 yaşındaki Vahdettin Pehlivanoğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. 

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri eve balkondan girecekleri esnada, Pehlivanoğlu’nu silahla vurulmuş halde buldu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Pehlivanoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

    'YALNIZ YAŞIYORDU, HASTAYDI'

    Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında Pehlivanoğlu’nun cansız bedeni otopsi merkezine gönderildi. Kötü haberi alarak bölgeye gelen kuzeni Faruk Uğur, Pehlivanoğlu’nun hiç evlenmediğini ve yalnız yaşadığını söyledi.

    Uğur, “Eşi yoktu yalnızdı. Ayaklarından rahatsızlığı vardı ve sürekli hastaneye götürüyorlardı eşim ve kardeşim. Hatta dün veya iki gün önce balkondan kendisiyle görüştüm rahatsızlığının hafiflediğini söylemişti. Bilmiyoruz her şeyin bittiği yer mi oluyor bu böyle bir şey başımıza geldi. Herkes tarafından sevilen biriydi, gururlu bir insandı” dedi.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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