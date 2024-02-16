İki yılda bir aynı kabus! Sivas'taki talihsiz ev bu kez kullanılamaz hale geldi

Sivas'ta karayoluna yakın bir noktada bulunan müstakil evin üzerine sürekli kamyon ya da tır uçuyor. Rampa bitiminde oluşan kazalar ev sahiplerini isyan ettirdi, aile evi boşalttı. Son olarak bir tırın evin üzerine uçmasıyla konutun bir kısmı kullanılmaz hale geldi. Görgü şahitleri, yaşanan kazanın 6. Kaza olduğunu belirtip, iki yılda bir evin üzerine bir tır veya kamyon uçtuğunu belirtti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki bir ev ilginç kazaların adresi oldu. Evde yaşayan Fırtına ailesi bir süre önce, üzerine sürekli kamyon yada tır uçan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

D-100 karayolu Koyulhisar ilçesi Üç yol kavşağında, Ordu istikametinden gelip indikleri rampanın bitiminde D-100 karayoluna bağlanan ağır tonajlı araçlar ya frenleri tutmadığı yada yola gidemedikleri için yoldan çıkarak evin üzerine uçuyor.

TIR EVE SAPLANDI

Son olarak bugün meydana gelen kazada İ.Ş. sevk ve idaresindeki meşrubat yüklü Mercedes marka tır frenlerinin boşalması sonucu yoldan çıkarak evin 2. katına saplandı.

Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Evde kimsenin bulunmaması yaralanma ve ölümleri etkiledi. Evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Olaya şahit olan görgü şahitleri yaşanan kazanın 6. Kaza olduğunu belirtip, iki yılda bir evin üzerine bir tır veya kamyon uçtuğunu belirtip, konuyla ilgili çözüm üretilmesi gerektiğini söylediler.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ayrıca evin sahibi Şerif Fırtına ve ailesinin yaşanan kazalardan dolayı evden taşınmak zorunda kaldıklarını dile getirdiler.

Bir önceki kaza 2023 yılında gerçekleşti. 2020 yılında yaşanan bir diğer kazada ise Tomruk yüklü bir kamyon freni patlayınca evin çatısına uçmuştu. Bu kaza sonrası onarılan ev yeni kazayla yeniden kullanılmaz hale geldi.