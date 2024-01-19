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    Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Interpol tarafından ‘Kırmızı’ bülten ile aranan DEAŞ üyesi Eskişehir'de yakalandı. Ekipler tarafından adliyeye sevk edildi.

    Interpol&#039;ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelleri tarafından Eskişehir’de olduğu belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

    Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yeri tespit edilen DEAŞ terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde faaliyette bulunduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bülten ile aranan Irak uyruklu M.İ.A.A., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan DEAŞ üyesi şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DEAŞ
    Haberler > Güncel > Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi
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