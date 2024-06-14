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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz istifa etti ve partinin vekil sayısı 35 düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz istifa etti ve partinin vekil sayısı 35 düştü

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İYİ Parti'deki istifalara Seyithan İzsiz de katıldı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz istifa etti ve partinin vekil sayısı 35 düştü - 1. Resim

Milletvekili Seyithan İzsiz yaptığı açıklamada, "Bizler her halimizle çevremize örnek olmalıyız ki ülke ve millet meseleleri konusunda söylediklerimize itibar edilsin. Yapmama imkan bulunan işleri layıkı ile yapamazsam görev vebalinin altında ezileceğimi hissediyorum." dedi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz istifa etti ve partinin vekil sayısı 35 düştü - 1. Resim

İzsiz yaptığı paylaşımda, "Merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan ve bizim de bu boşluğu doldurmak amacıyla dahil olduğumuz İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını, Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Siyasetçi, nesillerin hayatını müspet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, kürenin kanunu hareket, insanının kanunu hürriyettir. Dünya dönüşüyle, siyaset ve insan duruşuyla anlamlı ve açıklayıcıdır. Bu itibarla; İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz istifa etti ve partinin vekil sayısı 35 düştü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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