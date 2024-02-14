Kadın milliler Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor! Üç kadın güreşçimiz final minderinde

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 14 Şubat 2024 20:02 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 20:04 - Güncelleme:

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Bulgaristan'daki 'halter' başarısının ardından Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda üç milli güreşçi final için mindere çıkacak. Organizasyonda 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit rakiplerini eleyerek final mücadelelerine adını yazdırdı.