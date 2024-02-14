Kadın milliler Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor! Üç kadın güreşçimiz final minderinde
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Bulgaristan'daki 'halter' başarısının ardından Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda üç milli güreşçi final için mindere çıkacak. Organizasyonda 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit rakiplerini eleyerek final mücadelelerine adını yazdırdı.
Geçtiğimiz günlerde milli haltercilerimiz Cansu Bektaş ve Gamze Altun, Bulgaristan'daki dünya şampiyonasında tarih yazmış Türkiye'nin bu alandaki ilk altın madalyasını kazanmıştı. Gamze Altun aynı zamanda 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırmıştı.
Bulgaristan'daki üstün başarı Romanya'da da devam ediyor. Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlarda 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 55 kiloda Tuba Demir, 59 kiloda Eda Tekin, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit mindere çıktı.
RAKİPLERİNİ TUŞ ETTİLER
Evin Demirhan Yavuz, 50 kilonun çeyrek finalinde Rumen Ana Maria Pirvu'yu 4-2, yarı finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka'yı 4-3 yenerek finale yükseldi.
Evin Demirhan Yavuz, yarın finalde Azerbaycanlı Mariya Stadnik'le karşılaşacak.
68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde organizasyona bireysel katılan Khanum Velieva'yı 4-1, yarı finalde Çekyalı Adela Hanzlickova'yı 10-9 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.
Buse Tosun Çavuşoğlu, yarın finalde Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko'yla mücadele edecek.
Yasemin Adar Yiğit, 76 kilonun elemelerinde Bulgar Vanesa Stoyanova Georgieva'yı teknik üstünlükle, çeyrek finalde Pauline Denise Lecarpentier'i 7-3, yarı finalde de Macar Bernadett Nagy'yi tuşla yenerek finale yükseldi.
Yasemin Adar Yiğit, yarın finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yla altın madalya mücadelesi verecek.
Öte yandan 55 kiloda Tuba Demir ile 59 kiloda Eda Tekin, organizasyona veda etti.
12-18 Şubat arasında düzenlenen turnavada yer alan Kadın Güreş Milli Takımı kadrosu şu şekildeydi:
50 kg: Evin Demirhan Yavuz
53 kg: Zeynep Yetgil
55 kg: Tuba Demir
57 kg: Elvira Kamaloğlu
59 kg: Eda Tekin
62 kg: Ebru Dağbaşı
65 kg: Kadriye Aksoy
68 kg: Buse Çavuşoğlu
72 kg: Nesrin Baş
76 kg: Yasemin Adar Yiğit
Kaynak: Ajanslar