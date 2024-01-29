'Kara para aklamada yeni yöntem' uyarısı: Hukuken suçlu duruma düşebilirsiniz!

Dolandırıcılar, yöntemlerine yöntem eklemeye devam ediyor. Yeni yöntemle yöntemle, yasa dışı yollardan elde ettikleri paraları hedef olarak gördükleri vatandaşlara transfer ettikten sonra yanlışlıkla gönderdiklerini iddia ederek, başka bir banka hesabına transfer etmesini istemeye başladı. Avukat Cem Duman, vatandaşları kara para aklama suçundan hukuken suçlu duruma düşebilecekleri konusunda uyardı.

Türkiye'de son dönemde dolandırıcılık vakaları artmış durumda. Dolandırıcılar çeşit çeşit yöntemle vatandaşları zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Dolandırıcıların ilk hedefi kolay yoldan para kazanmak isteyenler olurken, son hedefleri iyi niyetine yenik düşen vatandaşlar oldu. Dolandırıcılar, yeni geliştirdikleri yöntemle, yasa dışı yollardan elde ettikleri paraları hedef olarak gördükleri vatandaşlara transfer ettikten sonra yanlışlıkla gönderdiklerini iddia ederek, başka bir banka hesabına transfer etmesini istemeye başladı.

Konu hakkında uyarılarda bulunan Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, vatandaşların tanımadıkları kimseye para transfer etmemesini, kara para aklama suçundan hukuken suçlu duruma düşebileceklerini söyledi.

'DOLANDIRICILAR SUÇUN İSPATINI GECİKTİRECEK HAMLELER BULDU'

Dolandırıcıların her geçen gün yeni bir yöntem geliştirerek, vatandaşları mağdur ettiğini ifade eden Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, son zamanlarda dolandırıcılık davalarında gözle görülür bir artış olduğunu belirtti. Dolandırıcılık davalarında bilinçli olarak suça karışanlar kadar farkında olmadan suça ortak olan vatandaşların da çok fazla olduğunu ifade eden Duman, yöntemi şu sözlerle anlattı:

"Vatandaşları dolandırmak isteyen dolandırıcılar, internet bankacılığı üzerinden takip edilmelerini zorlayacak ve suçun ispatını geciktirecek hamleler buldu. Yani, bir vatandaşın hesap bilgilerini ele geçiren vatandaşlar, parayı ilk olarak kendi hesaplarına yönlendirmektense, daha önceden gözlerine kestirdikleri bir vatandaşın hesabına transfer ediyor. Daha sonra bu vatandaşlara iletişim kuran dolandırıcılar, paranın o hesaba yanlışlıkla transfer edildiğini iddia ederek, geri almak istiyorlar. İyi niyetli vatandaşlar, hesaplarına yanlış gönderildiği iddia edilen parayı geri göndermek istediklerinde dolandırıcıların ilettiği başka bir hesaba gönderiyor."

'NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMEDİĞİNİZ BİR PARAYI HARCAMAYIN'

"Yapılan en büyük yanlış" diyerek uyarılarının altını çizen Duman, "Çünkü artık dolandırıcılığa konu olan para, çalınan hesaptan iyi niyetli vatandaşın hesabına, oradan da dolandırıcıların hesabına geçmiş oluyor. Bu duruma düşen vatandaşlar, olayın hukuki bir boyuta taşındığı zamanlarda mağdur olmasına rağmen sanık sıfatıyla yargılanabilir. Tavsiyem, kesinlikle hesabınıza nereden geldiğini bilmediğiniz bir parayı harcamayın ve başka bir hesaba transfer etmeyin. Böyle durumlarda beklemek ya da gerekli mercilere bu durumu haber vermek en doğru karar olacaktır” dedi.