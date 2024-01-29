Karabük'te şüpheli ölüm: 10. kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Karabük'te 14 yaşındaki bir kız çocuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle 10. kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Karabük'te Cevizkent Toki Konutları'nda şüpheli bir ölüm meydana geldi. 14 yaşındaki E.S. adlı kız çocuk, 10. katta bulunan dairenin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Apartman sakinleri durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.S.'nin cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.