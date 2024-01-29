Karabük'te şüpheli ölüm: 10. kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karabük'te 14 yaşındaki bir kız çocuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle 10. kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Ocak 2024 12:04 - Güncelleme: 29 Ocak 2024 12:09 - Güncelleme:

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