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    • Karabük'te şüpheli ölüm: 10. kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Karabük'te 14 yaşındaki bir kız çocuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle 10. kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Karabük&#039;te şüpheli ölüm: 10. kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
    Karabük, Şüpheli Ölüm, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Karabük'te Cevizkent Toki  Konutları'nda şüpheli bir ölüm meydana geldi. 14 yaşındaki E.S. adlı kız çocuk, 10. katta bulunan dairenin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Apartman sakinleri durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.S.'nin cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KarabükŞüpheli Ölüm
    Haberler > Güncel > Karabük'te şüpheli ölüm: 10. kattan düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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