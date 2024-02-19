Kelime-i Tevhid bayrağı açan vatandaşa yumruk atmıştı: Ege Akersoy'a 4 yıla kadar hapis talebi

İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, Ege Akersoy'un yumruklu saldırısına uğramıştı. 'Sen Arap sevicisin' diyerek Aydemir'i darp eden Akersoy hakkında savcılık, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünü protesto etmek için Beyoğlu'ndaki yürüyüşe katılan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir’e (48) ‘sen tam bir Arap sevicisisin. Arap kültürünü savunuyor’ diyerek saldırdığı iddia edilen sanık Ege Akersoy’un (25) yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki İsmail Aydemir ile tarafların avukatları hazır bulundu.

MAĞDUR VATANDAŞ OLAY ANINI ANLATTI

Duruşmada söz alan müşteki Aydemir, ‘’Mitinge gitmiştim, mitingden döndüğüm sırada sanık Akersoy bir anda karşıma çıktı. Bana 'burası Türkiye, Arap seviciliği mi yapıyorsun, Arap kültürünü mü savunuyorsun’ gibisinden diyerek kızdı bana ve bir anda kuvvetli bir yumruk yedim, vuracağını dahi hissetmedim bir anda vurdu. Bir müddet yerde kaldım. Sonra vatandaşlar geldi ve müdahale ettiler. Sanığa ‘sen Müslüman değil misin’ dedim bana ‘Müslümanım’ dedi. Sanığa ‘Sen Türk isen ben de Türküm, ne vuruyorsun’ dedim. Öfkelendi, vurdu. Şikayetçiyim’’ dedi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Akersoy’un müşteki Aydemir’i yumruk vurmak suretiyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralanmasına neden olacak şekilde darp ettiğini, ayrıca müştekiye ‘Sen tam bir Arap sevicisin, Arap kültürünü savunuyor’ şeklindeki sözlerinin ise ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçunu oluşturduğunu aktardı.

4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada, sanık Akersoy’un ‘basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

TÜGVA'nın Galata Köprüsü'nde düzenlediği Filistin'e destek eylemi sonrası Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir ile üniversite öğrencisi Ege Akersoy arasında tartışma çıkmış Akersoy tartışma soırasında Aydemir'e yumruk atmıştı.

Akersoy olay sonrasında çıkarıldığı mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.