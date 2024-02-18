Köy patlama sesiyle yankılandı: Kimse ne olduğunu anlamadı, itfaiye müdahale edemedi

Bartın'ın Arıt köyünde, bölge sakinleri korkunç bir patlama sesiyle güne uyandı. Tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın paniğe neden olurken köylüler, bölgede itfaiye aracı olmasına karşın şoför ve malzemelerin bulunmaması yüzünden alevlere müdahale edilmediğini öne sürüp tepki gösterdi.

Bartın'a 35 kilometre uzaklıktaki Arıt Köyü'nde tek katlı bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sararken evdeki televizyon ve mutfak tüpünün art arda patlaması üzerine uyanan köylüler, büyük panik yaşadı.

Pencere ve balkonlardan dumanları gören köylüler, hemen olay yerine doğru hareket etti. Bir evin yandığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini arayarak, yardım istedi.

YANGIN İKİ KATLI EVİ DE TESLİM ALDI

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı. Yandaki 2 katlı bir evin çatısına da sıçrayan yangında, İsmail Bayram'a ait ev kül olurken, yanındaki binanın çatısı da büyük hasar gördü.

İsmail Bayram'ın yangın anında köyde değil Bartın il merkezindeki evinde olduğu öğrenilirken, yangının ise elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

ARAÇ VAR MALZEME YOK

Köylüler ise sosyal medya hesaplarından büyük korku yaşadıklarını belirterek, itfaiyenin alevlere zamanında yetişemediğini ifade etti. 2013 yılında nüfusu 2 binin altına düşmesi nedeniyle Belde Belediyesi'nden köye dönüşen Arıt'ta yaşayan vatandaşlar, köydeki muhtarlık binası garajında bir itfaiye aracı olmasına rağmen 35 kilometre uzaklıktaki Bartın'dan itfaiye aracının beklendiğini ileri sürdü.

Köydeki itfaiye aracının atıl bir vaziyette beklediğini belirten köylüler, kullanacak şoför ve müdahale malzemelerinin bulunmaması nedeniyle alevlere müdahale edilemediğini ifade ederek, tepki gösterdi.



