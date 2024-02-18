Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Güncel > Köy patlama sesiyle yankılandı: Kimse ne olduğunu anlamadı, itfaiye müdahale edemedi

    Köy patlama sesiyle yankılandı: Kimse ne olduğunu anlamadı, itfaiye müdahale edemedi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Köy, Bartın, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bartın'ın Arıt köyünde, bölge sakinleri korkunç bir patlama sesiyle güne uyandı. Tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın paniğe neden olurken köylüler, bölgede itfaiye aracı olmasına karşın şoför ve malzemelerin bulunmaması yüzünden alevlere müdahale edilmediğini öne sürüp tepki gösterdi. 

    Bartın'a 35 kilometre uzaklıktaki Arıt Köyü'nde tek katlı bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sararken evdeki televizyon ve mutfak tüpünün art arda patlaması üzerine uyanan köylüler, büyük panik yaşadı.

    Pencere ve balkonlardan dumanları gören köylüler, hemen olay yerine doğru hareket etti. Bir evin yandığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini arayarak, yardım istedi.

    YANGIN İKİ KATLI EVİ DE TESLİM ALDI

    İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı. Yandaki 2 katlı bir evin çatısına da sıçrayan yangında, İsmail Bayram'a ait ev kül olurken, yanındaki binanın çatısı da büyük hasar gördü.

    İsmail Bayram'ın yangın anında köyde değil Bartın il merkezindeki evinde olduğu öğrenilirken, yangının ise elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

    ARAÇ VAR MALZEME YOK

    Köylüler ise sosyal medya hesaplarından büyük korku yaşadıklarını belirterek, itfaiyenin alevlere zamanında yetişemediğini ifade etti. 2013 yılında nüfusu 2 binin altına düşmesi nedeniyle Belde Belediyesi'nden köye dönüşen Arıt'ta yaşayan vatandaşlar, köydeki muhtarlık binası garajında bir itfaiye aracı olmasına rağmen 35 kilometre uzaklıktaki Bartın'dan itfaiye aracının beklendiğini ileri sürdü.

    Köydeki itfaiye aracının atıl bir vaziyette beklediğini belirten köylüler, kullanacak şoför ve müdahale malzemelerinin bulunmaması nedeniyle alevlere müdahale edilemediğini ifade ederek, tepki gösterdi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Katil zanlısı, Nurcan'ı öldürüp ailesine baş sağlığı diledi - GüncelNurcan'ı öldürüp ailesine baş sağlığı dilediKöfteci Yusuf'ta can pazarı yaşanmıştı: Yeni görüntüler 'Burası afet bölgesi mi?' dedirtti - GüncelKöfteci Yusuf’taki tavan çökme olayında yeni görüntüler!Bolu'da tatil yolu çile yolu oldu: Araçları iterek kurtardılar - GüncelBolu'da tatil yolu çile yolu olduÇalışmalar ve ilk denemeler başladı! 100 kiloluk uydumuz yörüngeye yerleşecek - GüncelÇalışmalar ve ilk denemeler başladı!Turistler onun için sıraya girdi: İşte Ayasofya'nın yeni Gli'si - Güncelİşte Ayasofya'nın yeni Gli'siBeşiktaş'ta bir garip hırsızlık...Suç makinesi hırsız çaldığı telefonu beğenmeyip geri verdi - GüncelÇaldığı telefonu beğenmeyip geri verdiMeteoroloji doğudan batıya çok sayıda kenti uyardı: Kar, sağanak ve çığa dikkat! - GüncelKar, sağanak ve çığa dikkat!Sabiha Gökçen'de görülmemiş fiyat! 1 simit ve 1 meyve suyu 500 TL - Güncel1 simit ve 1 meyve suyu için görülmemiş fiyatİstanbul Valisi Gül'den milyonlarca öğrenciye burs müjdesi: LGS'de tam puan alanlara her ay 3 bin lira verilecek - Güncelİstanbul Valisi Gül'den milyonlarca öğrenciye burs müjdesiHer şeyi bilen Simpsonlar’dan yeni tahmin! Ne dolar ne altın… Parasını yatıran bin kat daha fazla kazanacak - GüncelHer şeyi bilen Simpsonlar’dan yeni tahmin! Ne dolar ne altın… Parasını yatıran bin kat daha fazla kazanacak
    Sonraki Haber Yükleniyor...