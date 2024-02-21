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    Otobüste yer isteyen kadını darp eden saldırgan serbest bırakıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kadıköy, Otobüs, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kadıköy'de kendisinden yer isteyen kadını tekme ve yumrukla darp eden Muharrem B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırgan ifadesinde Reyhan D.'nin kendisini azarladığını iddia ederek "Oğlum psikiyatri tedavisi görmektedir. Müştekinin yer talep etmesi üzerine kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Bir anlık öfke ile olay gerçekleşmiştir" dedi. 

    Kadıköy'de dün akşam saatlerinde bir otobüste meydana gelen olayda, Reyhan D.  Muharrem B. isimli şahıstan çocuğunu kucağına almasını ve kendisine yer vermesini istemiş ve ardından yumruklu saldırıya uğramıştı.

    Olayın ardından gözaltına alınan Muharrem B., hakkında “Kasten yaralana” suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Muharrem B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    SAVCILIĞIN TUTUKLAMA TALEBİNE MAHKEMEDEN RET

    Muharrem B., savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Muharrem B.’nin bakıma muhtaç tedavi gören küçük çocuğunun bulunması ve sabit ikametgah sahibi olması nedeniyle tutukluluk talebini reddetti. Hakimlik, adli kontrol kararı verilmesinin daha ölçülü olacağı kanaatiyle Muharrem B.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

    İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

    Muharrem B. hakimlik ifadesinde, “Yanımda 6 yaşında oğlum vardı. Oğlum 4 yaşındayken eşimle ayrıldık, oğlum ile birlikte kalıyoruz. Oğlum psikiyatri tedavisi görmektedir, bakıma muhtaçtır. Hem yanımda bulunan eşyalarım nedeniyle hem de oğlumun özel durumu nedeniyle kucağımda yolculuk yapamamaktaydım.

    Müştekinin yer talep etmesi üzerine kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Ayrıca bana bağırarak tekrar çocuğumu almamı istemiştir. Bir anlık öfke ile olay gerçekleşmiştir. Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir. Pişmanım” dedi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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