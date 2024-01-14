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    • - Güncelleme Tarihi:

    Restorandaki hesap kavgasında silahlar patladı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kocaeli'de bir restoranda yetkililer ile müşteriler arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Tarafların birbirine girdiği ve 4 kişinin yaralandığı olayın hesap anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir restoranda, iddiaya göre, restoran yetkilileri ile bir grup müşteri arasında hesap anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.

    SİLAHLAR ÇEKİLDİ

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle arbede yaşanırken, silahlar çekildi. Silah sesleri üzerine bazı kişiler panikle restorandan dışarıya çıktı.

    Restorandaki hesap kavgasında silahlar patladı

    112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda ve caddede incelemelerde bulundu.

    Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KocaeliPolis
    Haberler > Güncel > Restorandaki hesap kavgasında silahlar patladı
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