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Restorandaki hesap kavgasında silahlar patladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Kocaeli'de bir restoranda yetkililer ile müşteriler arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Tarafların birbirine girdiği ve 4 kişinin yaralandığı olayın hesap anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı öğrenildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir restoranda, iddiaya göre, restoran yetkilileri ile bir grup müşteri arasında hesap anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.
SİLAHLAR ÇEKİLDİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle arbede yaşanırken, silahlar çekildi. Silah sesleri üzerine bazı kişiler panikle restorandan dışarıya çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda ve caddede incelemelerde bulundu.
Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı