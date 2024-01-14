Restorandaki hesap kavgasında silahlar patladı

14 Ocak 2024 10:36 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 10:48

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir restoranda, iddiaya göre, restoran yetkilileri ile bir grup müşteri arasında hesap anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle arbede yaşanırken, silahlar çekildi. Silah sesleri üzerine bazı kişiler panikle restorandan dışarıya çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda ve caddede incelemelerde bulundu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



