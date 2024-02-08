Schengen vize ücretlerine zam yolda: Yeni fiyatlar ne kadar olacak?

Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz günlerde Schengen vizesinde ücret artışına ilişkin taslak sundu. 1 Mart'a kadar geri bildirimin açık olduğu girişim onaylanırsa, ücret yetişkinler için yüzde 12 artışla 80 eurodan 90 euroya, çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya yükselecek.

AB Komisyonu, Schengen vizesi ücretini artırmayı öneren bir teklif sundu. 1 Mart'a kadar geri bildirime açık olan teklif onaylanırsa ücret yetişkinler için yüzde 12 artışla 80 eurodan 90 euroya, çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya yükselecek.

Bu süre zarfında AB vatandaşları konuyla ilgili görüşlerini ifade edebilecek, öneriyi destekleyip desteklemediklerini bildirebilecekler. Tüm bu sürecin ardından karar yasalaşırsa AB’nin Resmî Gazetesi’nde yayımlanacak ve 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

GEREKÇE ENFLASYON

Schengen vize ücreti her 3 yılda bir gözden geçiriliyor. Komisyon, söz konusu taslak metni enflasyon oranlarını göz önüne alarak sunduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE DE DİJİTALLEŞME KARARI ALINMIŞTI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen vizelerinin dijitalleşmesi için hazırlanan yeni kuralları kabul etti. Uygulama yürürlüğe girdiğinde, pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek. Vizeler, mobil cihazlara indirilebilecek. Schengen ülkelerinin konsolosluklarına, sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar gitmek zorunda kalacak.