Trabzon açıklarında şüpheli tekne fünyeyle patlatıldı! Rus donanmasına saldırı mıydı?

Trabzon'da dün öğle saatlerinde ters dönmüş vaziyette duran tekne ekipleri alarma geçirdi. SAS komandoları tarafından saatler süren dalışta tespit edilen şüpheli cisim fünye yardımıyla patlatıldı. Teknenin Rusya-Ukrayna savaşında Rus donanmasına yönelik saldırı amaçlı hazırlanmış olabileceği ve fırtına nedeniyle Trabzon açıklarına sürüklendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün öğle saatlerinde şüpheli bir balıkçı teknesi korku ve paniğe neden oldu. Ters dönmüş vaziyette suyun üzerinde duran tekneyi gören balıkçılar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Akçakale Limanı’na çekilen tekne için güvenli alan oluşturuldu.

Rıhtıma bağlanan teknede bomba olabileceği şüphesi üzerinde duran ekipler limana şerit çekerek vatandaş ve balıkçıların girişine izin vermedi. Denizden ve karadan alınan yoğun güvenlik önlemleriyle sabah saatlerinde Kocaeli'nden Trabzon'a gelen SAS komandoları liman içerisinde dalış yaptı.

DALIŞ SAATLER SÜRDÜ

SAS komandoları tarafından yapılan ve saatler süren dalışta şüpheli bir cisim tespit edildi. Tekneden çıkartılan cisme bağlanan şamandıra Sahil Güvenlik botu ile güvenli bir şekilde Mersin açıklarına getirildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı denizde şüpheli cisim fünye yardımıyla patlatıldı.

DENİZ TRAFİĞİNE ARA VERİLDİ

Patlatma esnasında jandarma ekiplerinde sahil şeridinde de önlemler alınırken, tarama ve imha çalışmaları nedeniyle deniz trafiğine bir süre ara verildi.

RUS DONANMASINA YÖNELİK SALDIRI İDDİASI

Öte yandan, teknenin Rusya-Ukrayna savaşında Rus donanmasına yönelik saldırı amaçlı hazırlanmış olabileceği iddiası ve teknenin fırtına ve dalgalarla Trabzon açıklarına sürüklendiği ihtimali üzerinde duruluyor.