Yer istedi diye şiddete uğradı: Kadına tekme ve yumruklu saldırı kamerada

Kadıköy'de otobüse binen Reyhan Demirtaş, Muhammer isimli şahıstan yer istediği için şiddete maruz kaldı. Kadına tekme ve yumrukla saldıran şüpheliye otobüsün içinde olan bir polis memuru müdahale etti. Şüpheli şahıs tutuklanırken olay anı otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Toplu ulaşım kavgalarının yeni adresi Kadıköy oldu. Göztepe Köprüsü mevkiinde saat 20.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre Reyhan Demirtaş isimli kadın, iş çıkışında evine gitmek için İETT'ye ait otobüse bindi.

Otobüsün içinde Muhammer isimli şahıstan yer istedi. Bunun üzerine aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle bir anda öfkelenen Muhammer isimli şahıs ayağa kalkarak Reyhan Demirtaş'ın sol gözüne yumruk ve tekme attı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırı anında otobüsün içinde olan bir polis memuru olaya müdahale etti. Saldırgan şahıs polis memuru tarafından sakinleştirildi. Olayın yaşandığı anlar ise İETT otobüsünün kamerasına anbean yansıdı. Saldırıya uğrayan Reyhan Demirtaş ise karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı.

MAĞDUR KADIN OLAY ANINI ANLATTI

Saldırıya uğrayan talihsiz kadın, "Göztepe Köprüsü'nden otobüse bindim. Ufak bir çocuk vardı. Hanımefendi çocuğunun kucağına alınamayacağı söyledi. 7-8 yaşlarındaydı. Yer arıyordum. Dizimden rahatsızım, yer aradım. Baktım 3-4 yaşında bir çocuk var, bir adamın yanında. Adamdan müsaade istedim. 'Çocuğunuzu kucağınıza alır mısınız, oturmak istiyorum' dedim.

GÖZÜNE VURUP TEKME ATTI

Aramızda bir konuşma geçti. Dedi ki engelliler, yaşlılar ve hamileler oturur dedi bana. Ben de çocuk küçük sizin kucağınıza oturabilir dedim. O an bir anda gözüme yumruğu bir vurdu. Sonra karın boşluğuma tekme attı. Gözüme vurduğu an yıldızlar oluştu. Bana vurunca midem bulandı nefesim kesildi. Bir polis memuru vardı otobüsün içinde bana kartını gösterdi müdahale etti. Herkes beni orada mertçe korudu. Polis çağırın dedim. Maddi manevi tazminat davası açtım. Karakola gittim şikayetçi oldum" dedi.