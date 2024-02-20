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    • Haberler > Güncel > Yerleşim yerleri değişti, iki yaka birleşti: Yol 25 dakika kısaldı

    Yerleşim yerleri değişti, iki yaka birleşti: Yol 25 dakika kısaldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Yerleşim yerleri değişti, iki yaka birleşti: Yol 25 dakika kısaldı
    Artvin, Baraj, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde sona gelindi. Bakan Uraloğlu barajın, kemer baraj sınıfında Türkiye’nin birinci, dünyanın 5’inci en yüksek barajı olduğunu belirterek iki yakayı bir araya getiren viyadüğün önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, köprünün tamamlanması ile birlikte şu an kullanılan 16,2 kilometrelik yolun 685 metreye ineceğini ifade etti.

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan baraj ve HES sonrası yeni ilçe merkezini mevcut karayoluna bağlayacak olan baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde 685 metre uzunluğunda, dengeli konsol ve dökme sistemi kullanılarak inşa edilen viyadük çalışmalarında sona gelindi.

    Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, Artvin’de yapılan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşası süren Yusufeli Merkez Viyadüğü’nde çalışmaların sona geldiğini bildirdi.

    7 KÖY SULAR ALTINDA KALDI

    Uraloğlu, Yusufeli Barajı’nın Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye’nin birinci, dünyanın 5’inci en yüksek barajı olduğunu belirterek, Yusufeli Barajı’nın ve HES nedeniyle Yusufeli ilçe merkezinin ve 7 köyün tamamen sular altında kaldığını hatırlattı.

    Yerleşim yerleri değişti, iki yaka birleşti: Yol 25 dakika kısaldı

    Uraloğlu, 7 köyün yerleşim yerlerinin değişmesi için devletin her durumda olduğu gibi o süreçte de hızla hareket ettiğini kaydederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2022’de katıldığı törenle vatandaşlarımız evlerini teslim almıştı. Hak sahipleri eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde inşa edilen yeni yerleşim yerine taşındı. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmedi” ifadelerini kullandı.

    25 DAKİKA ZAMAN KAZANILACAK

    Yusufeli ilçesinde yeni ilçe merkezine ulaşımda önemli rol oynayacak olan merkez viyadüğünün de oldukça önemli olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Yeni ilçe merkezini mevcut kara yoluna bağlayacak olan baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde 685 metre uzunluğunda, dengeli konsol ve dökme sistemi kullanılarak inşa edilen viyadük için çalışmalarımız hızla sürüyordu. Çalışmalarda artık sona geldik” ifadelerini kullandı.

    Yerleşim yerleri değişti, iki yaka birleşti: Yol 25 dakika kısaldı

    Bakan Uraloğlu, Yusufeli Barajı’nın yükselen suları ile kapanan vadi güzergâhındaki yolların yerine yeniden inşa edilen kara yolu güzergâhında iki yakanın birleştirilmesi için Yusufeli Merkez Viyadüğü’nün yapıldığını ve son işlerin yapılarak çalışmaların tamamlandığını belirtti.

    Yerleşim yerleri değişti, iki yaka birleşti: Yol 25 dakika kısaldı

    Köprü üzerindeki asfalt çalışmalarının da bir an önce tamamlanarak viyadüğün hizmete açılacağını kaydeden Uraloğlu, köprünün tamamlanması ile birlikte şu an kullanılan 16,2 kilometrelik yolun 685 metreye ineceğini ifade etti.

    Uraloğlu, viyadüğün bitmesiyle Artvin’e gidiş geliş saatinde yaklaşık 25 dakika zaman kazanılacağının da altını çizerek hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edileceğine dikkati çekti.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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