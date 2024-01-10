Zaman aşımına 15 gün kala... 20 yıllık cinayette önce itiraf sonra inkar

10 Ocak 2024 19:12 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 19:20

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde polise giden 'cinayet itirafı' kafaları karıştırdı. 9 Temmuz 2003'te yediemin deposunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Selami Canpolat'ın katil zanlısı polis ekiplerinin yüm çalışmalarına rağmen yakalanamamıştı. 20 yıllık zaman aşımına 15 gün kala cinayet zanlısı polise teslim oldu.

'VİCDAN AZABI DUYUYORUM'

Karıştığı bir kavga nedeniyle hastaneye giden Mehmet A., buradaki polislere Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polislerle görüşmek istediğini belirtti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince polis merkezine götürülen Mehmet A. vicdan azabı duyduğunu belirterek, 20 yıl önce Selami Canpolat'ı Kazım Ç.'nin azmettirmesiyle öldürdüğünü itiraf etti.

TUTUKLANINCA İNKAR ETTİ

Mehmet A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Mehmet A. ile sanık avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen Mehmet A. mahkemeyi uğraştırdığı için özür dilediğini ifade ederek, "Bir yalan uydurdum ancak altında kaldım. Tahliyemi talep ediyorum. Ayrıca uyuşturucu tedavisi görmek istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.