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1 aydır aranıyordu! Cesedi ormanda yarı gömülü halde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
1 aydır aranıyordu! Cesedi ormanda yarı gömülü halde bulundu
Belgrad Ormanı, Ceset Bulma, Kayıp Ihbarı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ailesinin bir ay önce hakkında kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki gencin cesedi, İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda bulundu.

Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapan bir grup fotoğrafçının, bir kısmı toprağa gömülü halde ceset buldukları yönündeki ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

1 AYDIR KAYIPMIŞ

Ekiplerin, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede, cesedin ailesinin bir ay önce hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Serhat Tekin Kantele'ye ait olduğu tespit edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Kantele'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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