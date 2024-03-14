1 aydır aranıyordu! Cesedi ormanda yarı gömülü halde bulundu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Ailesinin bir ay önce hakkında kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki gencin cesedi, İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda bulundu.
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapan bir grup fotoğrafçının, bir kısmı toprağa gömülü halde ceset buldukları yönündeki ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
1 AYDIR KAYIPMIŞ
Ekiplerin, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede, cesedin ailesinin bir ay önce hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Serhat Tekin Kantele'ye ait olduğu tespit edildi.
Otopsi işlemlerinin ardından Kantele'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı