1 günde 62 kez sallandı! Naci Görür Kayseri için 1 yıl önce uyarmış: Fayın kucağında 7 üzerinde deprem üretir
Akşam saatlerinden itibaren 62 sarsıntının meydana geldiği Kayseri için Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’ün 1 yıl önce uyardığı ortaya çıktı. Görür “Kayseri fayın tam kucağında, en çürük zeminde oturuyor. Bu fay 7'nin üzerinde bir deprem üretir” diyerek bölgedeki riske dikkat çekmiş.
- Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden itibaren toplam 62 deprem meydana geldi.
- Depremlerin en küçüğü 0,8, en büyüğü ise 3,9 şiddetinde ölçüldü.
- Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
- Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün bir yıl önce Kayseri çevresindeki aktif faylar hakkında uyarıda bulunduğu belirtildi.
- Görür, Kayseri'nin Ecemiş fayı üzerinde bulunduğunu ve bu fayın 7'nin üzerinde bir deprem üretebileceğini söylemişti.
- Kayseri sınırları içerisinde Erciyes Fayı, Erkilet Fay Zonu ve Ecemiş Fayı olmak üzere büyük depremler üretme potansiyeline sahip 3 aktif fay bulunuyor.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden itibaren toplam 62 deprem meydana geldi. Depremlerin en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 şiddetinde ölçüldü. Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenilirken, gözler bölgedeki deprem riskine çevrildi.
1 YIL ÖNCE UYARMIŞ
Kayseri’deki risk için Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’ün geçtiğimiz yıl uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Görür, Kayseri çevresinde aktif fayların bulunduğunu ve ilerleyen zamanlarda deprem üreteceğini söylemiş.
“FAYIN TAM KUCAĞINDA OTURUYOR”
Kayseri’nin Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş fayı üzerinde olduğuna dikkat çeken Görür, şöyle uyarmıştı:
Kayseri o fayın tam kucağında oturuyor. Olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, posu ve özelliği itibarıyla 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Zaman olarak hiçbir şey demiyorum.
62 DEPREM MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren toplam 62 adet deprem meydana geldi. Paylaşılan verilere göre, sallantıların en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 şiddetinde ölçüldü.
Kayseri’de fay hattı var mı?
Kayseri sınırları içerisinden geçen ve büyük depremler üretme potansiyeline sahip aktif 3 fay bulunuyor.
|Fay Adı
|Konum
|Potansiyel Deprem Büyüklüğü
|Özellikler
|Erciyes Fayı
|Şehrin içinden geçiyor
|7.3 büyüklüğüne kadar
|En önemli fay hatlarından biri
|Erkilet Fay Zonu
|Şehir merkezine yakın
|7.5 büyüklüğüne kadar
|Ecemiş Fayı (Orta Anadolu Fay Sistemi)
|Şehrin doğusundan geçiyor
|Belirtilmemiş
|300 kilometre uzunluğunda aktif kırık hattı