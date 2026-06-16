Akşam saatlerinden itibaren 62 sarsıntının meydana geldiği Kayseri için Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’ün 1 yıl önce uyardığı ortaya çıktı. Görür “Kayseri fayın tam kucağında, en çürük zeminde oturuyor. Bu fay 7'nin üzerinde bir deprem üretir” diyerek bölgedeki riske dikkat çekmiş.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinden itibaren toplam 62 deprem meydana geldi. Depremlerin en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 şiddetinde ölçüldü. Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenilirken, gözler bölgedeki deprem riskine çevrildi.

1 günde 62 kez sallandı! Naci Görür Kayseri için 1 yıl önce uyarmış: Fayın kucağında 7 üzerinde deprem üretir

1 YIL ÖNCE UYARMIŞ

Kayseri’deki risk için Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’ün geçtiğimiz yıl uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Görür, Kayseri çevresinde aktif fayların bulunduğunu ve ilerleyen zamanlarda deprem üreteceğini söylemiş.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’

“FAYIN TAM KUCAĞINDA OTURUYOR”

Kayseri’nin Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş fayı üzerinde olduğuna dikkat çeken Görür, şöyle uyarmıştı:

Kayseri o fayın tam kucağında oturuyor. Olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Öyle yakınında veya biraz uzakta değil, kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, posu ve özelliği itibarıyla 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Zaman olarak hiçbir şey demiyorum.

62 DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren toplam 62 adet deprem meydana geldi. Paylaşılan verilere göre, sallantıların en küçüğü 0,8 ve en büyüğü de 3,9 şiddetinde ölçüldü.

1 günde 62 kez sallandı! Naci Görür Kayseri için 1 yıl önce uyarmış: Fayın kucağında 7 üzerinde deprem üretir

Kayseri’de fay hattı var mı?

Kayseri sınırları içerisinden geçen ve büyük depremler üretme potansiyeline sahip aktif 3 fay bulunuyor.

Fay Adı Konum Potansiyel Deprem Büyüklüğü Özellikler Erciyes Fayı Şehrin içinden geçiyor 7.3 büyüklüğüne kadar En önemli fay hatlarından biri Erkilet Fay Zonu Şehir merkezine yakın 7.5 büyüklüğüne kadar Ecemiş Fayı (Orta Anadolu Fay Sistemi) Şehrin doğusundan geçiyor Belirtilmemiş 300 kilometre uzunluğunda aktif kırık hattı

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