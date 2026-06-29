Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan görme engeli bulunan 16 yıllık müzik öğretmeni Özgür Altınok, 1 milyon TL değerindeki sorunun kilidi açtırdı. Başarılı performansıyla takdir toplayan öğretmene sorulan milyonluk tarih sorusu yarışmaya damga vurdu. Öğretmen soruya cevap vermeyerek yarışmadan 500 bin TL ile ayrılırken, sorunun cevabı çok konuşuldu. İşte heyecan dolu gecenin detayları…

MİLYONLUK SORUYA ULAŞTI ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümüne 1 milyon TL değerindeki spor sorusu damga vurdu. 28 Haziran 2026 Pazar akşamında yayınlanan bölümde yarışan 16 yıllık Müzik öğretmeni Özgür Altınok, başarılı performansıyla beğeni toplarken, milyonluk soruyu da açtırdı.

ADIM ADIM BAŞARI Yurt dışında eğitimlerini tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönen Özgür Altınok, Ataşehir'de bir ortaokulda görev yaptığını belirtti. Doğuştan görme engelli olan müzik öğretmeni Özgür Altınok, ilk barajı hızla geçerken büyük ödüle adım adım yaklaştı. JOKERSİZ RİSK ALDI 16 yıl müzik öğretmeni büyük ödül için kıyasıya mücadele ederken 500 bin TL değerindeki 11. soruda joker hakkı olmamasına rağmen büyük bir risk alarak bir sonraki soruya ilerledi. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı yarışmada Özgür Altınok, 1 milyon TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı

500 BİN TL'LİK SORU GÜLDÜRDÜ Altınok’a 500 bin TL değerindeki soruda "1977'de keşfedilen, Avustralya'ya özgü hangi adda bir yaban arısı türü vardı?" sorusu soruldu. Bu soruya "b-) Aha ha" cevabını veren müzik öğretmeni, 1 milyon TL değerindeki sorunun kilidini açtı.

1 MİLYON TL'LİK SORU Kim Milyoner Olmak İster'de 12. soruda ise ekrana 1 milyon TL değerindeki soru geldi. "11 Ekim 1910 ile 30 Kasım 1910 arasında 7 sayı yayımlandıktan sonra ilgisizlik nedeniyle yayımına son verilen Osmanlı Devleti'ndeki ilk spor gazetesinin adı nedir? " sorusu soruldu. Yarışmacı, karşısına çıkan tarih sorusunda oldukça zor anlar yaşarken, şıklarda şu cevaplar yer aldı; a- Güreş b- Tenis c- Cirit d- Futbol

CEVAP VERMEDEN ÇEKİLDİ Altınok, yarışmadan çekilme kararı alarak 500 bin TL’lik çeki alarak yarışmadan ayrıldı. Altınok, Oktay Kaynarca'nın "Milyoner'den çekilmeseydin vermek istediğin cevap neydi?" sorusuna b şıkkı "Tenis" cevabını vereceğini ifade etti. Sorunun doğru cevabının ise “Futbol” olduğu öğrenildi.

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