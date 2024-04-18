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11 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 41 şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen "Mahzen-28" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 ilde yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-28' operasyonlarında 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirildi. 41 şüpheli yakalandı" dedi.

Operasyonun İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldığını belirten Yerlikaya, "İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin yasadışı silah üretimi ve ticareti yaptıkları, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde naklettikleri, organize suç örgütlerine ve narkotik suç örgütlerine silah temin ettikleri tespit edildi" ifadelerini kullandı.

11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası, 70 adet yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 866 adet polimer tabanca gövdesi, 123 adet tabanca sürgüsü, 100 adet tam otomatik silah üst gövde takımı ve 100 adet dipçik ele geçirildi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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