12 yaşındaki çocuğu taciz eden şahsı komalık ettiler!

Aydın'da 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şahsı mahalleli darp etti. Balkona çıkan vatandaşlar şahsı darp edenleri alkışlarken mahalle sakinleri komalık ettiği kişiyi sonrasında ekiplere teslim etti.

Aydın'ın İncirli ilçesindeki bir taciz vakası 'meydan dayağı' ile sonlandı. Gece yarısı yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen 25 yaşlarındaki şahsı yakalayan mahalle sakinleri darp etmeye başladı.

Olayı öğrenen bazı kişilerin de müdahil olduğu olayda, mahalledeki diğer vatandaşlar da şahsı darp etti.

BALKONA ÇIKIP ALKIŞLADILAR

Meydan dayağı attıkları şahsı darp ederken görüntü çektiren vatandaşlar, tacizci olduğunu ileri sürdükleri şahsın durumunun ibret olmasını istediler. Balkona çıkan vatandaşların ise şahsı döven kişileri alkışladığı görüldü.

Mahalle sakinlerinin öldüresiye dövdüğü şahsın daha sonra polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.