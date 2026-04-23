13 daire tahliye edildi! Tokat’ta toprak kayması yaşanan bölge dron ile görüntülendi
Tokat’ta toprak kayması meydana gelen Kurtuluş Mahallesi’nde 13 dairenin tahliye edildiği alan dron ile görüntülendi. Görüntüler bölgedeki riskin boyutunu gözler önüne serdi.
- Sağanak yağış sonrası Kurtuluş Mahallesi'nde toprak kayması oldu.
- Heyelan ve kaya düşmesi riski taşıyan konutlar belirlendi.
- 5 binadaki 13 daire tahliye edildi.
- Tokat Valisi Abdullah Köklü, güvenlik çemberi oluşturulduğunu ve projelerin hazırlanma aşamasında olduğunu belirtti.
- Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Mahmut Sağlam, sağanak sonrası su oranının artmasının toprak kaymasına neden olduğunu ifade etti.
- Toprak kayması meydana gelen alan drone ile görüntülendi.
Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış sonrasında toprak kayması meydana gelmişti. Bölgede yapılan incelemelerde bazı konutların heyelan ve kaya düşmesi riski altında olduğu belirlenmiş, 5 binadaki 13 daire tahliye edilmişti.
13 DAİRE TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Tokat Valisi Abdullah Köklü, "Toprak kaymasından sonra kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz hemen müdahale etti. 5 binadaki 13 daire hızlıca tahliye edilerek, güvenlik çemberi oluşturuldu. Vatandaşlarımızın yeniden güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için projeler hazırlanma aşamasındadır. Projeler devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.
DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Mahmut Sağlam ise bölgede sağanak sonrasında su oranının arttığını, bu nedenle toprak kaymasının yaşandığını belirtmişti. Toprak kayması meydana gelen alan, havadan görüntülendi. Drone görüntüleri bölge halkını da endişelendirdi.