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1.5 milyon liralık tekne göz göre göre küle döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaklaşık 45 bin dolar (1.500 milyon TL) değerindeki tekne alevlere teslim oldu. Tekne küle dönerken ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Şirinyalı Mahallesi sahil kesiminde bulunan sitenin bahçesinde iş insanı Atakan A.'nın evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 45 bin dolar değerindeki gezi teknesinde yangın çıktı.

CAYIR CAYIR YANDI

Yangın kısa sürede büyürken, siyah dumanlar bölgeyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cayır cayır yanan tekneyi söndürmek için çalışma başlattı.

1.5 milyon liralık tekne göz göre göre küle döndü - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, tekne ise küle döndü. Site sakinleri ise merakla olup biteni izledi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

1.5 milyon liralık tekne göz göre göre küle döndü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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