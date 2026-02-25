Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki kız çocuğuna WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar atmasının ardından tutuklanmıştı. 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D.'den itiraf geldi. A.D. savcılığa giderek babasının masum olduğunu, mesajları kıskançlık nedeniyle babasının telefonundan mağdur kıza kendisinin attığını iddia etti.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki kız çocuğuna WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar göndermesinin ortaya çıkmasının ardından tutuklanmıştı. Hasbi Dede ile ilgili soruşturmanın iddianamesi de hazırlandı.

Mahkeme tarafından henüz kabul edilmeyen iddianamede Dede hakkında, "Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede Dede'nin mağdur kız çocuğuna attığı, "Ben nasıl erkeğim, etkiliyorsun beni, ben sana açılmışım, sevgilin olabilir, sorun yok, beni beğeniyor musun, bu saatte neden yazar bir adam sence" şeklindeki mesajları da yer aldı.

HASBİ DEDE'NİN KIZINDAN İTİRAF

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturmada dikkat çeken bir olay yaşandı. Tutuklu Hasbi Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D.'nin savcılığa giderek babasının masum olduğunu, mesajları kıskançlık nedeniyle babasının telefonundan mağdur kıza kendisinin attığını öne sürdüğü ortaya çıktı.

112'YE GELEN İHBAR

16 Şubat'ta bir psikolojik danışman, 112'yi arayarak Hasbi Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D.'nin seans sırasında söz konusu taciz mesajlarını kendisinin attığını söylediğini bildirdi.

Bunun üzerine Dede'nin kızı ve eşi savcılığa giderek ifade verdi. Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D. ifadesinde mağdur kız T.T.'yi tanıdığını, onun sevgilisine karşı platonik duygular beslediğini ve mağduru "rezil etmek" amacıyla babasının şarjdaki telefonunu alarak Instagram ve WhatsApp üzerinden mesajlaştığını, daha sonra ise mesajları ve uygulamaları sildiğini söyledi.

SİBER BULGULARLA İFADE ÇELİŞTİ

Ancak savcılık, siber inceleme bulgularının bu beyanla çeliştiğini kaydederken, A.D.'nin 'uygulamaları sildim' dediği ancak telefona el konulduğunda uygulamaların aktif olduğu tespit edildi.

Ayrıca A.D.'nin telefonunda babasına yönelik yazılan ve suçu itiraf niteliği taşıdığı öne sürülen mesajın ise delil oluşturmak amacıyla sonradan yazılmış olabileceği değerlendirildi.

