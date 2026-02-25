Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potasına giren yarışmacı netlik kazandı. Ada konseyinde yapılan oylama ve dokunulmazlık mücadelesinin kazananı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026'nın 24 Şubat tarihli bölümünde takımlar ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Mücadeleyi kaybeden takımda yapılan konsey oylamasının ardından haftanın ikinci eleme adayı belli oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026’nın son bölümünde haftanın ikinci eleme adayı ada konseyinde yapılan oylama sonucu belirlendi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında yarışmacılar eleme potasına gidecek ismi belirlemek için oy kullandı.

Gerçekleşen oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı Seda oldu. Böylece daha önce Gönüllüler takımından potaya giren Beyza’nın ardından eleme potasındaki ikinci isim de netleşti.

Haftanın ilk eleme adayı önceki bölümde belirlenmiş ve Gönüllüler takımından Beyza olmuştu. İkinci adayın da açıklanmasıyla birlikte bu haftaki eleme potası şekillenmeye başladı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

24 Şubat Salı akşamı oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı bir kez daha karşı karşıya geldi. Güç, hız ve atış performansının ön planda olduğu parkurda yarışmacılar sayıyı almak için mücadele etti.

Zorlu geçen karşılaşmanın ardından dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Bu sonuçla birlikte Ünlüler takımı konseyde eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

