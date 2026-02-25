25 Şubat ŞOK aktüel ürünler listesi! Dikey kablosuz şarjlı süpürge, ankastre set ve daha fazlası raflarda
ŞOK market 25 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Gıdadan temizlik ürünlerine, küçük ev aletlerinden elektronik ve mobilyaya kadar birçok kategoride indirimli ürünler sınırlı stoklarla satışa sunuldu. Dikey kablosuz şarjlı süpürge, ankastre set ve daha fazlası raflardaki yerini aldı.
25 Şubat - 3 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken kampanyalar belli oldu. Haftanın öne çıkan ürünleri arasında kablosuz dikey süpürge, ankastre set, mutfak ürünleri ve temel gıda çeşitleri yer aldı.
25 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Kinder Bueno White (39g): 32,50 TL
Şölen Biscolata Mood Kova (250g): 119 TL
Dankek Kakaolu/Mozaik/Meyveli Baton Kek (200g): 44,90 TL
Amigo Siyah Tuzlu/Tuzsuz Ayçekirdeği (400g): 42,90 TL
Piyale Tam Buğday Unu (2 kg): 69,90 TL
Superfresh Pizza King 4’lü (780g): 229 TL
Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı Çıtkapak (350g): 229 TL
Bien Kakaolu Krema Dolgulu Kruvasan (50g): 14,90 TL
Peros Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ml): 119 TL
Mintax Yüzey Temizleyici Çeşitleri (2,5 L): 79 TL
Mintax Yoğun Çamaşır Suyu (4 kg): 109 TL
Beyaz Güvercin Pratik Mendil (150 yaprak): 29,90 TL
Canped Emici Külot Hasta Bezi XL (7’li): 199 TL
Johnson's Bebek Sabunu (90g): 24 TL
Johnson's Bebe Yağı (200 ml): 60 TL
Alpina Beyaz Ankastre Set (Davlumbaz, Ocak, Fırın): 7.999 TL
Altus AL 606 Toz Torbasız Süpürge (890W): 3.999 TL
Termostatlı Yuvarlak Fırın (32 L): 1.699 TL
Arzum Shake’n Take Joy Blender (600W): 1.499 TL
Philips XC6451/10 PowerCyclone Kablosuz Dikey Süpürge: 11.999 TL
Sakura Led Ampul (15W): 62 TL
Paşabahçe İrem Çay Takımı (12 Parça): 299 TL
Borosilikat Cam Matara (1 L): 199 TL
Çift Çidarlı Borosilikat Espresso Bardağı (2’li): 129 TL
LAV Meşrubat Bardağı (4’lü): 149 TL
LAV Su Bardağı (4’lü): 149 TL
Zeytinlik (1,5 L): 59,95 TL
Microfiber Çift Kişilik Yorgan (195x215 cm): 329 TL
Microfiber Tek Kişilik Yorgan (155x215 cm): 279 TL
Silikon Micro Yastık (50x70 cm): 89,95 TL
Çift Kişilik Pamuklu Scotch Battaniye (180x200 cm): 299 TL
Star Wars Darth Vader/The Child/Mandalorian Figür (6"): 399 TL
Marvel Figürler (15 cm): 299 TL
Balerin Bebek (30 cm): 249 TL
Prenses Bebekler (30 cm): 249 TL
Monster Trucks Power Smashers Arabalar (1:64): 249 TL
Harry Potter / Uno Kart Oyunu: 199 TL
Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar: 59,95 TL
Hikaye Kitabı Çeşitleri: 69,95 TL
Pritt Stick 3x11g + Pembe Simli Stick (Kasa Arkası): 99 TL