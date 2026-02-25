Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda uçuşlar aniden durdu. THY, Pegasus ve AJet uçakları Diyarbakır’a yönlendirildi. Irak yönetimi kapatma kararının nedenini "teknik arıza" olarak duyurdu.

Irak’ta Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda yaşanan ani gelişme havacılık dünyasını alarma geçirdi. Sosyal medyada "neden kapandı, uçaklar neden döndü" soruları peş peşe gelirken resmi açıklama geldi.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, havalimanının "acil teknik arıza" nedeniyle geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

"ACİL DURUM" KARARI

Bakanlık Sözcüsü Meysem es-Safi, Irak resmi haber ajansı INA’ya yaptığı açıklamada, "Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın geçici olarak kapatılması, acil bir teknik arıza nedeniyle alınan önleyici tedbir sonucu gerçekleşti." dedi.

Uzman teknik ekiplerin arızanın tespiti ve onarımı için çalışmalara başladığını aktaran Safi, nihai teknik kontrollerin ardından havalimanının birkaç saat içinde yeniden uçuşlara açılacağını söyledi.

Yerel ya da uluslararası herhangi bir güvenlik sorunu bulunduğu yönündeki iddiaları da reddeden Safi, kapatmanın tamamen teknik gerekçeyle alındığını ifade etti.

THY, PEGASUS VE AJET DİYARBAKIR’A YÖNLENDİRİLDİ

Bağdat’a sefer yapan üç Türk havayolu şirketinin uçakları pistte yaşanan sorun nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. Türkiye’den kalkan uçaklar alternatif meydan olarak Diyarbakır Havalimanı’na yönlendirildi.

Türk Hava Yolları’nın TK302 sefer sayılı A321 tipi İstanbul–Bağdat uçağı, Bağdat’a iniş yapamayınca Diyarbakır’a divert etti.

Pegasus Airlines’ın PC656 sefer sayılı Bağdat uçağı ile AJet’in VF131 sefer sayılı uçuşu da aynı şekilde Diyarbakır’a yönlendirildi.

PİST KRİZİ: NOTAM YAYINLANDI

Edinilen bilgilere göre, Bağdat Havalimanı’nda pistte yaşanan teknik sorun nedeniyle iniş ve kalkış operasyonları durduruldu. Yetkililer tarafından yayımlanan NOTAM’da pistlerin "bakım çalışmaları" gerekçesiyle önümüzdeki 4 saat boyunca kapalı olacağı duyuruldu.

