2 günde ikinci saldırı! Yapı Kredi ATM'sini kurşunladılar
Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası'nın ATM'si, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Bankanın bünyesinde olduğu Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç'un sözlerinin ardından dün de bankanın şubesine silahlı saldırıda bulunulmuştu.
- Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
- Ekipler ATM çevresinde delil çalışması yaptı.
- Dün gece Yapı Kredi Bankası'nın Sur şubesine de silahlı saldırı olmuştu.
- Önceki gün Ford Otokoç yetkili servisine de silahla ateş açılmış ve 13 kişi gözaltına alınmıştı.
- Yapı Kredi Bankası'nın da bünyesinde bulunduğu Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç'un Kürt kadınlar üzerinden yaptığı bir açıklama tepki görmüş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Bu sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Yapı Kredi Bankası'na ait ATM, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlanmasıyla meydana geldi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ATM çevresinde delil çalışması gerçekleştirdi.
Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı! Özür mesajı geldi
DÜN DE ŞUBEYE SİLAHLI SALDIRIDA BULUNDULAR
Dün gece saatlerinde Yapı Kredi Bankası'nın Sur ilçesindeki şubesine silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Önceki gün de yine Koç Holding'e bağlı Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açılmış, 13 kişi gözaltına alınmıştı.
RAHMİ KOÇ'UN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Öte yandan Yapı Kredi Bankası'nın da bünyesinde bulunduğu Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde Kürt kadınlar üzerinden bir açıklama paylaşmış ve tepki görmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatmıştı. Rahmi Koç, daha sonra ifadelerinden dolayı özür dilemişti.