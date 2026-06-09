Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası'nın ATM'si, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Bankanın bünyesinde olduğu Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç'un sözlerinin ardından dün de bankanın şubesine silahlı saldırıda bulunulmuştu.

Bu sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Yapı Kredi Bankası'na ait ATM, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlanmasıyla meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ATM çevresinde delil çalışması gerçekleştirdi.

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DÜN DE ŞUBEYE SİLAHLI SALDIRIDA BULUNDULAR

Dün gece saatlerinde Yapı Kredi Bankası'nın Sur ilçesindeki şubesine silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Önceki gün de yine Koç Holding'e bağlı Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş açılmış, 13 kişi gözaltına alınmıştı.

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RAHMİ KOÇ'UN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Yapı Kredi Bankası'nın da bünyesinde bulunduğu Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde Kürt kadınlar üzerinden bir açıklama paylaşmış ve tepki görmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatmıştı. Rahmi Koç, daha sonra ifadelerinden dolayı özür dilemişti.

2 günde ikinci saldırı! Yapı Kredi ATM'sini kurşunladılar

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