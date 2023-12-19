Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Üç yabancı mafya liderine 'kafes' operasyonu

19 Aralık 2023 08:12 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 09:39

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, üç suç örgütü liderinin yakalandığı Kafes-21 operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. Zanlıların ikisinin uyuşturucu baronu, birinin ise dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Thomas Josef Konrad, Interpol Kırmızı Bülten'le aranan Polonya'da uyuşturucu madde ticareti yapan, Fas'dan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı Antalya Alanya'da yakalandı.

Jinking Peng, Interpol Kırmızı Bülten'le Çin'de dolandırıcılık ve yasadışı örgüt faaliyetleri suçundan aranan örgüt elebaşı İstanbul Fatih'te yakalandı.

DİFÜZYON MESAJI İLE ARANIYORDU

Daniel Alexander Muller, difüzyon mesajı ile (Acil Yakalama Mesajı-Sonrasında Kırmızı Bülten Çıkarılan) Almanya'da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olarak aranan organize suç örgütü elebaşı İstanbul Beyoğlu'nda yakalandı."