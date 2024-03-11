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2 operasyon bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2 operasyon bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3, Hakurk bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki  2 PKK’lı teröristi  etkisiz hâle getirdi."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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