2 operasyon bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3, Hakurk bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin X hesabından yapılan paylaşım şöyle:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
Kaynak: Türkiye Gazetesi