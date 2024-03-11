2 operasyon bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Mart 2024 11:41 - Güncelleme: 11 Mart 2024 11:44 - Güncelleme:

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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3, Hakurk bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.