210 bin metrekarelik alan didik didik aranıyor! Erzincan'dan yeni görüntüler geldi

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen maden faciasında kayıp işçileri arama çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor. 210 bin metrekarelik alan, 2 bin 663 personel, 793 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, georadar, jeoradar, 5 yer altı radarıyla didik didik aranırken, çalışmalarla ilgili yeni görüntüler de paylaşıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan heyelanda kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 5'inci gününde devam etti.

Sağanak ve sisin etkili olduğu bölgedeki çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel katıldı. Arama kurtarma faaliyetleri, 793 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yeraltı radarıyla, 24 saat esasına göre yürütüldü.

Bölgede bulunarak çalışmaları takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile AFAD Başkanı Okay Memiş, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan ekipleri koordine etti.

ARAÇ PARÇALARININ BULUNDUĞU ALANDA YOĞUN ÇALIŞMA

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçlara ulaşmaya çalıştı.

Ekiplerin izlediği güvenlik kamerası görüntüleri sonucu çalışma yapılan bazı noktalar ile maden sahasında toprak kaymasının ilk yaşandığı yığın liç alanının arka kısmındaki "manganez ocağı" bölümü de çalışmalarda metal yoğunluğu belirlenen noktaların arasında bulunuyor.

Olay anında bu bölgedeki yol üzerinde hareket halinde olan iki aracın, toprak kaymasının etkisiyle yığın liç alanının arka bölümünde yer alan "manganez ocağı"na düştüğünün değerlendirilmesi sonucu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Metal yoğunluğu tespiti yapılan ve şeritle işaretlenen noktalarda, iş makineleri yardımıyla başlatılan arama çalışmaları devam etti.

TOPRAK VE SU ANALİZLERİ DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı da bölgede sürekli olarak toprak ve su analizi yaptı. Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) da yeni açıklama geldi. Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"210 bin metrekarelik alan 8 sektöre ayrılarak tüm alanlar termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları, georadar, dronlar ve fiziki arama ile havadan ve karadan sürekli taranmaktadır. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda; 2 bin 663 personel, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron ile georadar ve jeoradar görev yapıyor. Gelişmeleri takip ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada ise aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.