Hatay’da kafalarında kask, ellerinde uzun namlulu silahlarla bir kuyumcuyu basan 2 şüpheli, 3 dakikada 22 milyon TL değerinde altın çaldı. Soygun anında içeride bulunan çalışan “Üzerimize silahlarla geldiler, görmeyelim diye biber gazı sıktılar. Dışarıda arabada bekleyen 2 kişi daha vardı” dedi.

Film sahnelerini aratmayan soygunlara bir yenisi daha eklendi. 10 yıl önce Suriye’den Hatay’a gelen ve kuyumculuk yapan Zaher Alshabb, hayatının şokunu yaşadı.

Alshabb, iş yerinde çalışanları ile birlikte mesaide olduğu sırada, kafalarında kask bulunan elleri silahlı 2 şüpheli iş yerine girdi. Ellerinde uzun namlulu silah ve tabanca olan 2 şüpheli, içeride çalışan 4 kişiyi masanın arkasına geçirdi.

22 milyon TL 3 dakikada buhar oldu! Silahla gelip altın dolu torbalarla çıktılar

3 DAKİKADA SOYDULAR

Hırsızlar, 3 dakika içinde kuyumcudan 22 milyon TL’lik altın aldı. 3 dakikalık hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların iş yerine silahlarla geldiği ve yanlarında bulunan torbaya altınları doldurdukları görüldü.

“BİBER GAZI SIKTILAR”

22 milyon TL’lik zarara uğrayan kuyumcu, polise giderek şikayetçi oldu. Soygun anında iş yerinde bulunan Joud Mohammed Alsaleh, soygun anını şöyle anlattı:

İş yerinde normal işlerimizi yapıyorduk birdenbire üzerimize silahlarla geldiler. Hırsızlar, 'hareket etmeyin, bu oyun değil elimizde silahlar var' dediler. Baskı yapıp ellerimizi kaldırmamızı istediler. Biz de ellerimizi kaldırdık, yere yattık. Hırsızlardan biri diğer tarafa atlayıp altınları almaya başladılar. Sonra bize görmeyelim diye biber gazı sıktılar. Ondan sonra altınları alıp kaçtılar, polislere haber verdik.

“ARABADA 2 KİŞİ DAHA VARDI”

Ortalama 3- 4 kilo arasında altın çalındığını, altınların değerinin yaklaşık 22 milyon TL olduğunu belirten Alsaleh, “Türkiye'de 10 yıldır kuyumculuk işi yapıyoruz ve ilk defa başımıza geldi. Birinin elinde tabanca diğerinin elinde ise uzun namlulu silah vardı. Dışarıda arabada bekleyen 2 kişi daha vardı. İki içeride iki dışarıda toplam 4 hırsızlardı. Ellerindeki beyaz torbalara koyup çaldılar” dedi.

