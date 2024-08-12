23 ilde 'Siberağ-5' operasyonu! 54 kişi yakalandı

23 ilde 'Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği' suçlarına yönelik düzenlenen 'Siberağ-5' operasyonlarında 54 kişi yakalandı, 20'si tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlenen 'Siberağ-5' operasyonunun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, 'Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 kişiden 20'sinin tutuklandığını, 24’ü hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulandığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA BİLGİSAYAR VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

"Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" diyen Yerlikaya, açıklamasında şu detaylara yer verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Aydın, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Konya, Niğde, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İzmir, Kocaeli, Ağrı, Düzce, Afyonkarahisar ve Şırnak’ta düzenlenen “SİBERAĞ-5” operasyonlarında;

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Aydın merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Konya, Niğde, Sakarya, Yalova ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda;

Yurt dışı kaynaklı bahis ve online kumar siteleri üzerinden bahis ve kumar oynanmasına imkan sağlayarak vatandaşları mağdur edip, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 35 şüpheli yakalandı.

14’ü tutuklandı. 18’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli Adana, Antalya, İstanbul, Çanakkale, Mersin ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen ikinci dalga operasyonlarında; internet ortamında vatandaşların kişisel verilerini sorgu paneli üzerinden ücret karşılığında sorgulanmasına imkân sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. 6‘sı da tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de düzenlenen ikinci dalga operasyonlarında; sosyal medya uygulamaları üzerinden ‘Maliye Bakanlığı aile yardımı dağıtıyor” vaadiyle vatandaşları dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. 6’sı hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulandı.

Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Balıkesir, Düzce, Sakarya ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; açık kaynak araştırmalarında; çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladığı ve yayınladığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. İşlemleri devam ediyor.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda bilgisayar, taşınabilir bellek, cep telefonu, SIM kart Döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."