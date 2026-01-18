Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki “12 saat çalışmayan kurye, evine ekmek götüremiyor. Hız, sayısız kural hatasına yol açıyor. Esas problem ise hayatta kalmak” diyor.

CEMAL EMRE KURT - Kurye Hakları Derneği, Türkiye’de teslimat sektöründe yaşanan can kayıplarının münferit kaza değil, yapısal bir mesele olduğunu ortaya koydu.

Derneğin tespitlerine göre son dört yılda en az 233 kurye, çalıştığı sırada hayatını kaybetti. Ölümlerin temelinde hız baskısı, paket başı ödeme sistemi, uzun çalışma saatleri, denetimsizlik ve güvencesiz istihdam modelleri bulunduğu ifade edilirken, kuryeler bugün seslerini duyurmak için kontak kapamaya hazırlanıyor.

233 ölümde ürkütücü detay! Kuryelerde meselenin kaynağı: Hız baskısı

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, problemleri şu şekilde dile getirdi:

Hızlı teslimat vaadini veren firmalar birinci derecede sorumlu. Sıcak ve hızlı teslimat vaadinde bulunan firmalar, ‘ölümcül reklam’ yapıyor. Çünkü hız baskısı trafikte sayısız kural hatasına yol açıyor. Müşterinin puanlama sistemi de bu baskıyı artırıyor. Kurye 2-3 paket birden almak mecburiyetinde kalıyor. AVM içi yürüyüş, site girişleri, asansörler derken süre 40-45 dakikayı buluyor. Ama sistem hâlâ 30 dakika vadediyor. Bu baskıyla kurye trafiğe çıkıyor ve süreyle yarışıyor. Kuryelerin esas meselesi hayatta kalmaktır. Bu yüzden motokuryelik ‘çok tehlikeli meslekler’ sınıfına alınmalı...



